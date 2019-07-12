Коммунальные услуги: как украинцы оплачивают счета

Уменьшить коммунальные платежи можно за счет сокращения объема потребления энергоносителей. Фото: 0332.ua

Украинцы оплачивают 97% жилищно-коммунальных услуг.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, ответственно в Украине коммунальные услуги оплачивают 97% населения, пишет Укрінформ.

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"Кроме правительственной программы "теплых кредитов" и запуска Фонда энергоэффективности, в Украине действует грантовая поддержка от международных партнеров. Более 3 миллиарда гривен они предоставили в мультидонорський фонд, из которого будут софинансировать энергоэффективность в многоэтажном секторе. Там больше всего чувствуется влияние монопольных предприятий, которые поставляют тепло", - подчеркнул Зубко.

Он добавил, что уменьшить коммунальные платежи можно за счет сокращения объема потребления энергоносителей.

До конца года газ для населения подорожает на 15%. В 2020-м прибавит к цене еще 20. Следующие два года стоимость вырастет на 14 и 10% соответственно, говорится в последнем прогнозе Минэкономразвития. На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще через два года прибавит 18,9 и 20% соответственно. В 2022-м прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%.