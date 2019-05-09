Очереди за гречкой с мясом и поп-музыка военных: как праздновали День Победы в Виннице

Гречневая каша, говядина и чай − так угощали всех желающих в Винницком Центральном парке в День Победы над нацизмом. Очередь за кашей длиной в тридцать метров выстроилась еще до начала раздачи. Аромат мяса в воздухе привлек несколько сотен горожан. Угощали гостей повара-спасатели.

Фото: gazeta.ua

"Чтобы угостить людей понадобилось 30 килограмм гречневой крупы, 10 кг моркови, 10 кг лука, 1 кг соли и еще 20 буханок хлеба. Все продукты покупались за счет городского совета. Готовили кашу несколько часов. Намерены накормить всех присутствующих", − рассказывает Gazeta.ua начальник инженерной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Виталий Яремушко, который был привлечен к приготовлению каши.

Маленьких ценителей солдатской пищи на празднике было значительно больше, чем ветеранов.

"Я попробовал полевую кашу уже второй раз, мне очень нравится. Обязательно приведу сюда отца щей следующем году", − говорит Gazeta.ua четвероклассник Иван Петрушин.

Песнями о победе и поп-музыкой в ​​собственной аранжировке гостей развлекал Духовой оркестр военной части №3708 Национальной гвардии Украины.

Также у летнего театра действовала интерактивная фотозоне изготовлена ​​работниками Винницкой центральной городской библиотеки им. И. Бевза. Посетители мероприятия смогли собственноручно изготовить из бумаги символ Дня победы − красный мак и повесить его на баннер, с которым потом сфотографироваться. Библиотекарь Татьяна Гвоздь рассказала, что сегодня делать цветы приходили и дети войны, и дети с родителями − всех сегодня объединила победа.

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Десантник, ветеран АТО Денис Антипов высмеял ходу "бессмертного полка", которую проводили в Киеве 9 мая. Фото появилось в Facebook. Мужчина пришел на ходу с портретом бывшей американской порноактрисы Саши Грей. На фотографии она изображена в советские форме с советской звездой на голове. На фото надпись - "Александра Сирко. Учительница, санитарка, герой кинохроники". Фото вызвало реакцию соцсетей.