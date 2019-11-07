Обучение в частных детсадах компенсирует мэрия

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В Виннице детей дошкольного возраста, которые стоят в общей очереди городского совета, могут устроить в частный детский сад.

Содержание детей в таких заведениях частично компенсируют из бюджета по принципу "деньги идут за ребенком". Соответствующее решение о старте пилотного проекта приняли на исполкоме горсовета.

Для расчета планируют брать среднюю стоимость содержания детей в коммунальных садах. Размер родительской платы за детей из общей электронной очереди не должен превышать установленные нормативы. Льготные категории детей будут содержаться бесплатно.

Дети в таких садах получат возможность учиться за новаторскими методиками и инновационными технологиями. Они будут учить иностранные языки.

"Таким образом город хочет стимулировать развитие детсадов различных форм собственности. Особенно в тех микрорайонах, где существует очередь в садики", - говорит директор департамента образования Оксана Яценко.

Владельцев садов, которые хотят участвовать в пилотном проекте будут определять на конкурсной основе.

"Частный детский сад должен иметь лицензию на право осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. Должен быть обеспечен педагогами, материально-технической базой.

Продолжительность пребывания ребенка в учреждении, как и в коммунальных учреждениях, должна быть не менее 12 часов с 3-разовым питанием", - отмечает чиновник.

Сегодня электронная очередь в детские сады города насчитывает 279 детей. Вопрос доступности и качества дошкольного образования возможно решать не только путем строительства новых детских садов, но и за счет разнообразия форм получения дошкольного образования, добавила Яценко.

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В Виннице с нового года уже не будет очередей в детсады. В городе продолжается строительство 4 дошкольных учебных заведений вблизи новых жилых комплексов. Потребность в строительстве новых детсадов и открытии новых групп появилась из-за миграции молодых семей с детьми.