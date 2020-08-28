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пятница, 28 августа 2020 17:25

Новый руководитель Одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам - эксперт

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Новый руководитель Одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам - эксперт
Бондаренко считает, что Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно "работают" в регионе. Фото: Денис Пудрик (facеbook.com)

Новый исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно "работают" в регионе. Обвинения в том что, он был люстрирован, а позже через суд отменил это решение, лишь подтверждает, что назначение правильное.

Об этом написал политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Оказывается, существуют ситуации, при которых кланы контрабандистов и группы так называемых соросят (компрадоров, отстаивающих интересы транснациональных корпораций) объединяются. Подобную ситуацию мы наблюдаем на примере назначения Дениса Пудрика исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни", - пишет эксперт.

Он отмечает, что сначала с резкой критикой в адрес Пудрика выступил Михеил Саакашвили, который усомнился в реформаторских способностях нового руководителя Одесской таможни, а также сделал прозрачные намеки, которые можно трактовать как обвинение в коррупции.

"Одесситы говорят, что Пудрик в свое время наступил на хвост некоторым людям, перекрыв контрабандные схемы. Именно эти же люди якобы вернулись к контролю над таможней в то время, когда Михеил Николозович был главой Одесской областной госадминистрации", - добавляет Бондаренко.

По его словам, нынешние контрабандисты отличаются от своих "коллег" времен Эдуарда Багрицкого, который воспел представителей этой "профессии" в поэтической форме.

"По крайней мере отличаются и объемами контрабандного товара, и схемами работы, и даже влиянием на средства массовой информации, общественных активистов, экспертов и тому подобное", - отмечает Бондаренко.

Он также отмечает, что главное обвинение в адрес Пудрика в том, что он был люстрирован, но позже через суд отменил люстрацию.

"Очевидно, если в ход идут такие аргументы и если против Пудрика выступают общим фронтом такие силы - назначение правильное и должно быть поддержано. А в целом - хорошая иллюстрация к положению дел в современной Украине на предмет того, кто контролирует ситуацию на местах и как выстраиваются отношения между центром и регионами - в том числе в кадровой политике", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика.

Как известно, ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Кроме того, возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очищения власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности.

С 2019 года до нынешнего назначения был. и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.

Сам Пудрик ранее в интервью заявлял, что реформы, которые были запущены в таможенной сфере предыдущей властью, не были эффективны и работали на личные интересы чиновников, поэтому новому руководству придется заново проводить изменения, на что будет потрачено много времени и ресурсов.

Кроме того, он убежден, что украинская таможня требует обновления и реформировать ее надо, как патрульную полицию - набрав молодежь и обеспечив ее всем необходимым.

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