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четверг, 07 ноября 2019 13:30

Норвежцы построили в Каменке солнечную электростанцию

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Норвежцы построили в Каменке солнечную электростанцию
К Солнечной электростанции нужно ехать улицей Солнечной

В Каменке заканчивают монтировать солнечную электростанцию ​​мощностью 25 мВт на прежнем кагатном поле сахарного завода. Работы выполняет норвежская компания Scatec Solar, которая имеет опыт строительства солнечных панелей во многих странах мира.

Во время укладки кабеля в канаву компания вынуждена была разрыть часть старого асфальта на улице Солнечная.
- Норвежцы сразу пообещали, что чуть позже восстановят разрушенные участки. А тем временем руководство Каменской городского совета предложило им в качестве шага доброй воли отремонтировать всю улицу Солнечную, - рассказывает местный житель Александр. Фамилию не хочет называть. - И компания согласилась. Сейчас заканчиваются асфальтные работы. Если так дела пойдут дальше, то надо будет просить короля Норвегии Харальда Пятого, чтобы тот ввел войска. Тогда в Украине наступит порядок. Но войск в Норвегии мало. Поэтому надо кричать новый лозунг:
- Харальд, введи почетный караул!

Мэр Каменки Владимир Тирон говорит, что европейские компании не ухудшать инфраструктуру в городе.
- Именно из этого мы исходили, когда предложили компании восстановить покрытие. И они сами были не против. В итоге вложили 400 метров асфальта на сумму чуть больше чем 700 тысяч гривен. Перед этим у нас рыли траншеи газовики. Впоследствии они заасфальтировали за свой счет все улицы, где повредили асфальт.

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17 ноября в Каменке должны открыть "Детский музыкальный парк", где под открытым небом можно будет послушать музыку Чайковского и полюбоваться скульптурами композитора и героев его музыкальных произведений.

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07
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