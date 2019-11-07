Норвежцы построили в Каменке солнечную электростанцию

В Каменке заканчивают монтировать солнечную электростанцию мощностью 25 мВт на прежнем кагатном поле сахарного завода. Работы выполняет норвежская компания Scatec Solar, которая имеет опыт строительства солнечных панелей во многих странах мира.
Во время укладки кабеля в канаву компания вынуждена была разрыть часть старого асфальта на улице Солнечная.
- Норвежцы сразу пообещали, что чуть позже восстановят разрушенные участки. А тем временем руководство Каменской городского совета предложило им в качестве шага доброй воли отремонтировать всю улицу Солнечную, - рассказывает местный житель Александр. Фамилию не хочет называть. - И компания согласилась. Сейчас заканчиваются асфальтные работы. Если так дела пойдут дальше, то надо будет просить короля Норвегии Харальда Пятого, чтобы тот ввел войска. Тогда в Украине наступит порядок. Но войск в Норвегии мало. Поэтому надо кричать новый лозунг:
- Харальд, введи почетный караул!
Мэр Каменки Владимир Тирон говорит, что европейские компании не ухудшать инфраструктуру в городе.
- Именно из этого мы исходили, когда предложили компании восстановить покрытие. И они сами были не против. В итоге вложили 400 метров асфальта на сумму чуть больше чем 700 тысяч гривен. Перед этим у нас рыли траншеи газовики. Впоследствии они заасфальтировали за свой счет все улицы, где повредили асфальт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черкасский райцентр хочет отобрать Чайковского в россиян
17 ноября в Каменке должны открыть "Детский музыкальный парк", где под открытым небом можно будет послушать музыку Чайковского и полюбоваться скульптурами композитора и героев его музыкальных произведений.
Комментарии