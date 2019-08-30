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воскресенье, 01 сентября 2019 04:10

Неожиданно раскопали подземные ходы монахов

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Неожиданно раскопали подземные ходы монахов
UA.news Винницкая область: в Городковке раскопали подземные ходы, которыми пронизано все село

В селе Городковка Крыжопольского района Винницкой области местные жители нашли каменные подземные туннели. Их протяженность около 50 метров.

Построенное подземелья по старинной технологии – сводом, говорится в сюжете UA Винница.

Подземные ходы построены в 17 веке и называются "ряды торговые" или "длинная лавка". Сегодня многие местные жители используют подземелья как погреб, поскольку пронизано ними все село.

"Когда подземелья использовалось, скорее всего, для хранения в течение года продуктов. Мы думаем, что здесь были ледники. Держится стабильная прохладная температура", – рассказывает местный житель Вадим Василишен.

О находке в соцсети написал Вадим. По образованию он инженер-энергетик и интересуется историей. Говорит, здесь прошло его детство и он с тех пор начал интересоваться происхождением подземелья родного села. По его словам подвал в городе несмотря на возраст сохранился в прекрасном состоянии и таких каменных ходов в Винницкой области почти не осталось.

По одной из версий, замурованные подземные ходы соединяют местный костел, церковь и торговые ряды. Имеют выход на старинное еврейское кладбище. Жители Городковки говорят, что такими подземными ходами пронизано все село.

По словам учительницы местной школы Валентины Гижко, рядом с костелом Пресвятой Девы Марии и Свято-Казанской церковью, шествия упоминаются как памятник архитектуры 17 века.

"В конце 19 века в помещении так называемой рампы было открыто министерское трехлетнее училище для девочек. Позже была открыта первая в селе школа, а затем помещение до потребительского союза. Исторически был назначен этом сооружении быть торговыми рядами, так оно и сегодня, но уже в запущенном виде", – рассказывает учительница.

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В советское время это здание служило торговой палатой, или как ее называют местные "рампа". Здесь купцы продавали овощи, фрукты, известь. Также можно было заказать товары з-за границы. Сейчас в 100 метрах от торговых рядов стоят прилавки, по которым до сих пор в воскресенье проходят базары.

В Винницкой ОГА и Городковском сельсовете об инициативе односельчан возродить памятник архитектуры 17 века – знают и чем смогут, обещают помочь.

В Виннице нашли неизвестные подземные коридоры и арки из кирпича. На них наткнулись строители, которые проводили подготовку к строительству нового торгово-офисного центра. Когда-то на этом месте стоял 2-этажный дом.

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