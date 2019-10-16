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среда, 16 октября 2019 18:31

Не жалуются, что жарко: как начался отопительный сезон в неделю "бабьего лета"

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Автор: Татьяна САРАХАН
  В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон
В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон

В Виннице уже 122 жилые многоэтажные дома начали централизованно отапливать.

В первую очередь включают тепло тем, где есть акты готовности к отопительному сезону.

"Потом тем, кто предоставил гарантийные письма об устранении неполадок в внутредомовой сети. В-третьих - у кого нет задолженности за прошлый отопительный период", - говорит главный инженер КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" Андрей Ласкавчук.

В последнюю очередь включат отопление тем, кто не подготовил дом к отопительному сезону. Если к моменту холодов не ликвидируют неполадки, работники "Винницагортеплоэнерго" помогут отремонтировать.

Автор: Татьяна САРАХАН
  В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон
В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон

Нынешняя погода способствует начать отопительный сезон плавно, не спеша, отметил Ласкавчук.

"Такой старт даст возможность не рвать сети, не поднимать максимально высокую температуру, а плавно входить в отопительный период. Сразу тепло не поступит в квартиры. Сначала "стравливают воздух" в системах внутредомовых, проверяют стояки и возможные порывы", которые оперативно устраняются аварийными ремонтными бригадами. Жители смогут звонить в диспетчерскую службу 44-34-95. Она круглосуточно на связи", - отметил главный инженер.

Автор: Татьяна САРАХАН
  В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон
В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон

Сейчас жители разделились. Одни звонят, чтобы уже включали тепло. Другие наоборот - просят выключить или снизить температуру.

"Тем, кому мы уже включили отопление, не жалуются, что им жарко и они должны открывать окна. Лишь одна женщина позвонила", - подчеркнул Ласкавчук.

Автор: Татьяна САРАХАН
  В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон
В "Винницагортеплоэнерго" рассказали как начался отопительный сезон

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В Виннице начался отопительный сезон в жилых многоэтажках. Но, как и в прошлом году, октябрь выдался теплым. Несмотря на то, что на улице настоящее "бабье лето" и 22 градуса тепла, отопление включают.

Во время пуска теплоносителя идет большая нагрузка на сети, поэтому возможны порывы.

Такие ситуации - это в пределах нормы. Главное - быстро на них реагировать. Поэтому на все места, где будут выявлены аварийные ситуации, оперативно выезжать и работать бригады.

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