Не жалуются, что жарко: как начался отопительный сезон в неделю "бабьего лета"

В Виннице уже 122 жилые многоэтажные дома начали централизованно отапливать.
В первую очередь включают тепло тем, где есть акты готовности к отопительному сезону.
"Потом тем, кто предоставил гарантийные письма об устранении неполадок в внутредомовой сети. В-третьих - у кого нет задолженности за прошлый отопительный период", - говорит главный инженер КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" Андрей Ласкавчук.
В последнюю очередь включат отопление тем, кто не подготовил дом к отопительному сезону. Если к моменту холодов не ликвидируют неполадки, работники "Винницагортеплоэнерго" помогут отремонтировать.
Нынешняя погода способствует начать отопительный сезон плавно, не спеша, отметил Ласкавчук.
"Такой старт даст возможность не рвать сети, не поднимать максимально высокую температуру, а плавно входить в отопительный период. Сразу тепло не поступит в квартиры. Сначала "стравливают воздух" в системах внутредомовых, проверяют стояки и возможные порывы", которые оперативно устраняются аварийными ремонтными бригадами. Жители смогут звонить в диспетчерскую службу 44-34-95. Она круглосуточно на связи", - отметил главный инженер.
Сейчас жители разделились. Одни звонят, чтобы уже включали тепло. Другие наоборот - просят выключить или снизить температуру.
"Тем, кому мы уже включили отопление, не жалуются, что им жарко и они должны открывать окна. Лишь одна женщина позвонила", - подчеркнул Ласкавчук.
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В Виннице начался отопительный сезон в жилых многоэтажках. Но, как и в прошлом году, октябрь выдался теплым. Несмотря на то, что на улице настоящее "бабье лето" и 22 градуса тепла, отопление включают.
Во время пуска теплоносителя идет большая нагрузка на сети, поэтому возможны порывы.
Такие ситуации - это в пределах нормы. Главное - быстро на них реагировать. Поэтому на все места, где будут выявлены аварийные ситуации, оперативно выезжать и работать бригады.
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