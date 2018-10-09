"Не все люди из списка" Миротворца "являются госслужащими", - проверят владельцев венгерских паспортов

В администрации проверят, действительно ли они являются государственными служащими. Фото: www.khustnews.in.ua

В Закарпатской облгосадминистрации обещают проверить владельцев венгерских паспортов из списка "Миротворца".

В администрации проверят, действительно ли они являются государственными служащими, - об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Сайт "Миротворец" - проект, обнародует данные о сепаратистов и лиц, ведущих антиукраинской деятельности или представляют угрозу национальной безопасности - опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке Миротворца эти люди появились за то, что "присягнули на верность Венгрии", находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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"Мы не знаем, откуда эти данные и мы не можем проверить достоверность этой информации из списка" Миротворца "в отношении лиц, о которых там говорится как о владельцах венгерских паспортов, находящихся на госслужбе. Но в области проверят данные список "Миротворца" - это сделать легко с опубликованными фамилиями. Другое дело, что не все люди из списка "Миротворца" являются госслужащими - некоторые просто депутаты, как, например, господин Цебер - он является депутатом Ужгородского райсовета от БПП, а закон запрещает двойное гражданство только для госслужащих", - сказал Ярослав Галас.

Он отметил, что в списке "Миротворца" в отношении владельцев паспортов встречается имя чиновника, которого в 2016 году председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уволил с должности начальника управления образования Береговской РГА - именно из-за факт обнаружения у него венгерского паспорта.

"Речь о Ласло Лендела. 2016-го, когда вступил в силу закон о запрете двойного гражданства для госслужащих, он был уволен с должности приказом Москаля. Это был единственный на Закарпатье прецедент освобождения через двойное гражданство, пока Лендел еще судится, насколько мне известно, хочет восстановиться в должности. Он, кстати, остается действующим помощником Ивана Балоги, народного депутата. Мы тогда давали номер его венгерского паспорта серии ВН №1379502, оформленного по фамилии Lengyel Laszlo, 04.09.1972 года рождения. Если номера совпадают с указанными на сайте "Миротворца", то опубликована там информация - достоверная ", - сказал Галас.

На сайте "Миротворца" действительно есть номер паспорта Ласло Лендела - ВH 1379502.

Впрочем, первый заместитель председателя Закарпатской ОГА отметил, что информации, которую опубликовал "Миротворец", трудно оперировать, поскольку доказать что-то по этим данным в суде будет очень трудно.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" сайта "Миротворец". Политика обвинили в "покушении на сувернитет и территориальную целостность Украины".