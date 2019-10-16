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среда, 16 октября 2019 18:23

Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
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Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут"
Фото: Оксана Княжик
Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут"
Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут"
Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут"
Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут"

На экранах украинских кинотеатров продолжается показ фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франка. Над лентой совместно работали украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и его американский коллега Джон Винн. Съемки проводились в Украинских Карпатах и ​​под Киевом летом 2018 года. Слоган фильма - "В свободе моя сущность".

Франковед Богдан Тихолоз перед одним из показов ленты во Львове рассказал зрителям интересные факты и собственные наблюдения о повести "Захар Беркут" и об их связи с фильмом.

"Захар Беркут" - довольно известная повесть и именно это является вызовом для фильма. На произведение, которое уже знаешь, сложно смотреть свежими глазами. Поэтому экранизация - это возможность свежего взгляда на старую известную историю. Произведение Франко написал человеческим понятным языком, поэтому и экранизацию могут смотреть и воспринимать все ", - убежден Тихолоз.

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Иван Франко написал произведение "Захар Беркут" в 26 лет после тюремного заключения и первой любви.

"Это произведение юноши, который дважды был в тюрьме. Нет лучшей школы свободы, чем тюрьма. Там лучше учат, что свобода - это ценность. Думаю, этот фильм и эта история о свободе. Юноша, который потерял свою любовь сидит в родном селе Нагуевичи между овцами, коровами, козами, без света и хочет творить. Для конкурса от журнала "Зоря" за 6 недель написал "Захара Беркута". Следовательно, произведение, которое писалось 6 недель живет до сих пор и получает новые интерпретации ", - сказал учений.

5 интересных фактов о произведении Ивана Франко "Захар Беркут" от Богдана Тихолоза.

1. Не является исторической повестью, как его трактуют.

"Историческая повесть, конечно, предполагает большую долю фантазий автора. История - это рассказ о фактах, которые на самом деле произошли. Но никто точно не знает, было ли то, что описано в повести Франка. Поэтому я убежден, что это роман, который можно считать историческим фэнтези ".

2. "Захар Беркут" - это не сладкая сентиментальная сказка.

"В произведении много сюжетных линий и перипетий, в частности, романтических и любовных. Прежде всего, это история, в которой добро побеждает зло, но эта победа в борьбе. Произведение не только об этой победе, оно о жертвах, мужестве испытания на пути к победе, поэтому это не сказочка ".

3. Не политическая агитка или программа.

"Франковие современники воспринимали его как программу советского социализма. Тухольська община - это социалистический строй. Когда писали советские учебники по литературе, то тухольци были как некий коммунизм. Есть коммунисты, которые живут общим имуществом, интересами, собственностью и есть капиталисты в лице Тугар-Волка и они друг с другом борются. Такое толкование не соответствует глубине и символике произведения ".

4. "Захар Беркут" - рыцарский военный эпос.

"Роковые сцены в произведении весят не менее любовных или социальных. Произведение о войне, где есть враги, о том, что родная земля - ​​целостность, которую надо отстаивать и нельзя преодолеть ни при каких обстоятельствах. И в этом смысле "Захар Беркут", как образец военного эпоса, является удивительно современным. Мы бы предпочли, чтобы война была для нас только символом давности, но, к сожалению, это реальность ".

5. Пример героического мифа.

"Это авторская попытка создать украинский героический миф. Сила воображения здесь не менее важна, чем реальность. Сам Франко говорил об этой повести: "Это попытка подать небывалое в окраске бывалого". Это история успеха, победы, построенная на позитиве, это жизнеутверждающий миф, о воскресении, о создании нации. Важно, что Франко не создает моноцентрический миф, в котором есть только один герой, а все остальные второстепенные. Для украинского общества такая модель никогда не была приемлемой. В повести меньшей мере три главных героя: Захар, Максим и Мирослава ".

Львов стал первым городом, где зрители увидели допремьерный показ исторического фильма "Захар Беркут".Во Львове еще и открыли выставку лучших костюмов, которые создали специально для фильма. На выставке "Мир Захара Беркута" представлены фотографии со съемок ленты и 25 костюмов главных героев, созданных художницей по костюмам Антониной Белинский специально для съемок исторического экшена.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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