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пятница, 27 сентября 2019 08:31

Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
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Винницкие фермеры пикетировали под стенами Винницкого областного совета. Они рассказали, что думают о рынке земли.

Фермеры считают открытие рынка земли в нынешних условиях неуместным и преждевременным.

Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Фото: Татьяна САРАХАН
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли

"Получается, что мы собственными руками мирно продаем свою землю. Назад поворота не будет. За каждым агрохолдингом стоит страна, которая заинтересована купить украинскую землю. В этом году сильно упала цена на пшеницу, ячмень, кукурузу. Что интересно, что это произошло как раз перед запуском рынка земли. За этим стоят крупные агрохолдинги, которые скупают земли. Государство не вмешивается в ценовую политику. В прошлом году пшеница была 4,7-5,2 тысяч гривен за тонну. Сегодня дают 3-31 тысяч гривен. Наша продукция продается на внутреннем рынке. Крупные компании отправляют урожай на экспорт", - говорит Gazeta.ua фермер Владимир Шевчук из села Вахновка Липовецкого района. На 40 гектарах выращивает зерно с 1992 года.

Фермеры предлагают создать государственный земельный банк, который будет иметь право скупать землю. Надо установить фиксированную сумму стоимости гектара. Если кто-то не может обрабатывать землю, смогут назад вернуть землю в банк.

"Мы не хотим быть рабами на своей земле. Мы умеем обрабатывать, платим налоги и заработную и арендную плату. Мы не хотим, чтобы наши дети всю жизнь работали на кого-то. Они все закончили аграрные вузы. Зато в министерстве нет людей с соответствующим образованием. Во-вторых о рынке земли может идти речь, когда в стране война и есть территории, не подконтрольны Украине. Если примут продажу земли, то только для украинцев", - сказал фермер из Тывровского района Евгений Кириллов.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Автор: Татьяна САРАХАН
  Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли
Винницкие фермеры рассказали, кому выгоден рынок земли

Фермеры проводили мирную акцию. Если к ним не прислушаются, поедут в Киев.

"Ни в коем случае нельзя продавать землю иностранцам. Разве коренным жителям. Максимум давать 500 гектар на человека", - добавляет фермер Владимир Мандзюк.

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Депутаты обратятся к правительству, президенту и Верховную Раду относительно возможного снятия моратория на введение оборота земель сельхозназначения.

"Украина не готова сегодня к тому рынка земли. Им предлагается - продажа земли гражданам Украины. Это нормально. Второе: продажа земли юридическим лицам, зарегистрированным в Украине. Третье: территориальным общинам и государству. По второму - в отношении юридических лиц - у всех возникает подозрение и непонимание. На форуме в Киеве глава Кабмина четко заявил: юридические лица с иностранным капиталом будут иметь право покупать землю наравне со всеми. Я не думаю, что нужно нам всем объяснять, что это может означать", - сказал депутат Сергей Лановик.

Участник АТО, депутат Василий Сколотяный добавил, что участники боевых действий также категорически против рынка земли.

"Сейчас это не надо ставить на обсуждение. Если земля продается, то только украинцам", - отметил Сколотяный.

Ветераны и воины АТО готовы к акции протеста против продажи земли иностранцам. Учасник АТО, юрист "Нацкорпус" Виктор Шендибило рассказал, что в законопроект, который регистрируется прямо закладывается лазейка, для того чтобы конечным владельцем украинских компаний мог быть любой. Таким образом сюда зайдет иностранный капитал, в том числе это будет капитал государства-агрессора, ведь нет никаких ограничений.

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