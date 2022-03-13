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воскресенье, 13 марта 2022 12:38

Спецтема: Война России против Украины

"Нас бросают на бабки на*уй!": оккупанты жалуются, что им не платят деньги за убийства украинцев

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&quot;Нас бросают на бабки на*уй!&quot;: оккупанты жалуются, что им не платят деньги за убийства украинцев
Пока одни оккупанты жалуются на невыплату денег, другие - сидят в плену и убеждают, что раскаиваются в преступлениях против Украины. ФОТО: скриншот с видеодопроса одного из захватчиков

Во время звонков в Россию оккупанты жалуются на то, что им задерживают обещанные деньги за убийства украинцев.

Солдаты страны-агрессорки говорят, что своевременные выплаты их беспокоят больше, чем риск погибнуть. Подтверждением этому является запись перехваченного разговора одного из оккупантов с бывшей супругой, которую выложила Служба безопасности Украины.

Приводим отрывок разговора на языке оригинала:

– У нас завтра похороны. Мальчишку хоронят, 22 года.

- Да, это все не страшно! Страшно то, что нас здесь бросают на бабки на*уй! Понимаешь? Короче, Надя, только ты меня выручишь. Потому что я "смертягу" делал на тебя и никто не в курсе, что мы с тобой разведены. Когда я тебя гудок сброшу – отправишь смс на этот номер. Пиши.

– Секунду.

– Пиши: "Для Сафона. Надя попала в аварию. Она находится в тяжелом состоянии. Не знаю, куда деть детей". Надюша, прости. Я просто по-другому бабки свои не выдерну. Приеду – поставлю свечу. Вот номер: +7996382414. Пацан там проинструктирован. Знает, что делать.

Оккупант жалуется, что ему должны были выплатить "боевые" деньги, но ничего не выдали.

"Они пи**расы! Боевые уже скосили. Сказали: "В следующем месяце". А это две тысячи долларов по нынешнему курсу. Такие деньги! Здесь пи*дец, петушня творится. Пацаны все съе**вают, но без денег. Я без денег не хочу", - добавил захватчик.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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