Нардеп Горенюк приехал в Одессу, чтобы дать интервью

Нардеп Александр Горенюк рассказал, что ему, наконец, удалось открыть свою общественную приемную в Суворовском районе

Народный депутат Украины по 136 мажоритарному избирательному округу (Суворовский район Одессы) Александр Горенюк, наконец, почтил своим присутствием Одессу. Большую часть времени с момента избрания он сейчас проводит в Киеве.

Однако приехал он в родной округ, судя по всему, не для решения насущных проблем, а больше с целью самопиара – чтобы дать интервью местному интернет-изданию.

Народный избранник рассказал, что ему, наконец, удалось открыть свою общественную приемную в Суворовском районе. По его словам это оказалось непросто, поскольку ему постоянно оказывают противодействие, в том числе и в Одесской мэрии. Пожаловался молодой "слуга народа" и на "суровые условия выживания" в Верховной Раде, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Когда они проходят по узким коридорам, то буквально отталкивают тебя и говорят: "Дайте пройти". Потом они находят жертв среди новых депутатов и начинают убеждать, за какие законы голосовать не надо. Это их тонкая работа и в этом они красавчики. Они ходят по рядам, выбирают, кому что сказать", – посетовал на судьбу Александр Горенюк.

Также Горенюк признался, что, столкнувшись с реальностью понял – обещания, которые давал избирателям, будет очень непросто выполнить. В своей предвыборной кампании он ставил акценты на изменении инфраструктуры спальных районов, решении проблем с транспортом, а также на улучшении состояния Черного моря. А для всего этого нужны системные изменения.

Пока же народный избранник занимается изучением проблем, существующих в округе, по которому он случайно прошел.

"Меня утвердили по программе Зеленского LIFT уже в самые последние дни и утвердили именно по Суворовскому. Я думал обо всей Одессе, у меня не было какого-то приоритета в городе…Суворовский район – это же не только посёлок Котовского. Котовского, Большевик, Слободка, Пересыпь, Кривая Балка, Лузановка, Куяльник, Жевахова гора – это всё Суворовский район со многими проблемами", – признался молодой политик.

Рассказал Александр Горенюк, что в качестве своей работы на благо одесситов пишет длинные тексты – лонгриды, на тему "как переустроить город". К примеру, в мечтах Александра вынести всю промышленность куда-нибудь за черту Одессы, а на Пересыпи разместить какие-нибудь университеты: "Кстати, одна из моих идей по Пересыпи – университеты. Экспорт услуг – это одно из приоритетных направлений в сфере образования сейчас. Я уверен, что в Одессу люди будут готовы приезжать учиться из-за моря". Порт заменить на гавани для захода круизных судов. В общем все сделать для удобства иностранцев… Вот только при этом одесситов куда-то тоже надо деть, может выселить вместе с промышленными объектами за черту города.

Вдобавок он открестился и от своих агитаторов, которые уже несколько месяцев не могут получить обещанные им деньги за работу в штабе. Оказалось, что эти люди работали не на него, а на конкурента: "Люди пострадавшие и я пострадавший. Похоже, что вся эта история – происки моих конкурентов перед выборами. За неделю до выборов к нам в офис начали приходить люди и говорить, что кто-то им обещал деньги за распространение наших материалов. Но мы никому не обещали платить и не платили. Моя кампания была волонтерской", – заявил политик.

Вот такого мечтателя получили жители Суворовского района в качестве представителя своих интересов в парламенте. Пока вся деятельность нардепа заключается только в его мечтах, текстах и схемах… А реальные люди с реальными проблемами подождут.