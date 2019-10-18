Нардеп Горенюк приехал в Одессу, чтобы дать интервью

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 486
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1566
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2376
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2007
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2403
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3033
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4671
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
6
7
4
4
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 &quot;рабов&quot;
В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Авария с 16-летним водителем: количество жертв увеличилось
Авария с 16-летним водителем: количество жертв увеличилось
Видео
Все видео
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
16-летний парень устроил смертельную аварию
16-летний парень устроил смертельную аварию
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4014
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7083
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1629
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 387
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 12:20

Нардеп Горенюк приехал в Одессу, чтобы дать интервью

  Комментировать
Нардеп Горенюк приехал в Одессу, чтобы дать интервью
Нардеп Александр Горенюк рассказал, что ему, наконец, удалось открыть свою общественную приемную в Суворовском районе

Народный депутат Украины по 136 мажоритарному избирательному округу (Суворовский район Одессы) Александр Горенюк, наконец, почтил своим присутствием Одессу. Большую часть времени с момента избрания он сейчас проводит в Киеве.

Однако приехал он в родной округ, судя по всему, не для решения насущных проблем, а больше с целью самопиара – чтобы дать интервью местному интернет-изданию.

Народный избранник рассказал, что ему, наконец, удалось открыть свою общественную приемную в Суворовском районе. По его словам это оказалось непросто, поскольку ему постоянно оказывают противодействие, в том числе и в Одесской мэрии. Пожаловался молодой "слуга народа" и на "суровые условия выживания" в Верховной Раде, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Когда они проходят по узким коридорам, то буквально отталкивают тебя и говорят: "Дайте пройти". Потом они находят жертв среди новых депутатов и начинают убеждать, за какие законы голосовать не надо. Это их тонкая работа и в этом они красавчики. Они ходят по рядам, выбирают, кому что сказать", – посетовал на судьбу Александр Горенюк.

Также Горенюк признался, что, столкнувшись с реальностью понял – обещания, которые давал избирателям, будет очень непросто выполнить. В своей предвыборной кампании он ставил акценты на изменении инфраструктуры спальных районов, решении проблем с транспортом, а также на улучшении состояния Черного моря. А для всего этого нужны системные изменения.

Пока же народный избранник занимается изучением проблем, существующих в округе, по которому он случайно прошел.

"Меня утвердили по программе Зеленского LIFT уже в самые последние дни и утвердили именно по Суворовскому. Я думал обо всей Одессе, у меня не было какого-то приоритета в городе…Суворовский район – это же не только посёлок Котовского. Котовского, Большевик, Слободка, Пересыпь, Кривая Балка, Лузановка, Куяльник, Жевахова гора – это всё Суворовский район со многими проблемами", – признался молодой политик.

Рассказал Александр Горенюк, что в качестве своей работы на благо одесситов пишет длинные тексты – лонгриды, на тему "как переустроить город". К примеру, в мечтах Александра вынести всю промышленность куда-нибудь за черту Одессы, а на Пересыпи разместить какие-нибудь университеты: "Кстати, одна из моих идей по Пересыпи – университеты. Экспорт услуг – это одно из приоритетных направлений в сфере образования сейчас. Я уверен, что в Одессу люди будут готовы приезжать учиться из-за моря". Порт заменить на гавани для захода круизных судов. В общем все сделать для удобства иностранцев… Вот только при этом одесситов куда-то тоже надо деть, может выселить вместе с промышленными объектами за черту города.

Вдобавок он открестился и от своих агитаторов, которые уже несколько месяцев не могут получить обещанные им деньги за работу в штабе. Оказалось, что эти люди работали не на него, а на конкурента: "Люди пострадавшие и я пострадавший. Похоже, что вся эта история – происки моих конкурентов перед выборами. За неделю до выборов к нам в офис начали приходить люди и говорить, что кто-то им обещал деньги за распространение наших материалов. Но мы никому не обещали платить и не платили. Моя кампания была волонтерской", – заявил политик.

Вот такого мечтателя получили жители Суворовского района в качестве представителя своих интересов в парламенте. Пока вся деятельность нардепа заключается только в его мечтах, текстах и схемах… А реальные люди с реальными проблемами подождут.

Любимый город
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардеп Горенюк приехал в Одессу, чтобы дать интервью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 145632
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 29691
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 25014
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20296
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
2
 Просмотров: 16284
Одесса
Пропавшего мужчину нашли расстрелянным в карьере
Пропавшего мужчину нашли расстрелянным в карьере Просмотров: 6264
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП
4
 Просмотров: 5427
Президентскую яхту "Крым" отдали под учебное судно
Президентскую яхту "Крым" отдали под учебное судно Просмотров: 756
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
6
 Просмотров: 3105
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Голосов: 5027
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua