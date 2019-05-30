"Национальный корпус" попытался захватить магазин в Харькове, вмешалась полиция

"Барабашово" пытаются использовать как избирательную площадку. Фото: glavcom.ua

Вечером 29 мая около 80 бойцов "Национального корпуса" пытались захватить один из торговых объектов на ТЦ "Барабашово". На место вызвали полицию, которая по прибытию оцепила данный магазин, не давая нападавшим совершить противоправные действия.

Об этом сообщает пресс-служба ТЦ "Барабашово".

По ее данным, после этого бойцы попытались прорвать кордон полиции, распыляя слезоточивый газ. При этом они также выкрикивали угрозы физической расправой сотрудникам торгового центра.

"Нацкорпус" и другие политические силы и отдельные политики пытаются использовать крупнейший в Украине ТЦ "Барабашово" и его потенциал (ежедневно рынок посещает минимум 50 тысяч человек), как выборную площадку и попросту сделать из него свой выборный штаб, - отметили в администрации ТЦ "Барбашово". – В то же время они не понимают или не хотят понять, что от подобных попыток удовлетворить свои политические амбиции страдают обычные люди: предприниматели, которые теряют своих покупателей, покупатели, которые из-за страха попасть в острую конфликтную ситуацию боятся ехать на рынок и вынуждены приобретать товар по завышенным ценам в других местах, пытающиеся отстоять сторону справедливости полицейские, на которых оказывается давление и в лица которым летят дымовые шашки и так далее".

Кроме того, отмечает пресс-служба ТЦ, прикрываясь "попытками установить справедливость" и "помощью предпринимателям", представители "Национального корпуса" начинают попросту захватывать торговые объекты, и, в случае недопущения рейдерских атак со стороны администрации ТЦ "Барабашово", проводить различные "митинги" и "акции", пытаясь заработать на базе раскрученного торгового объекта свои дивиденды.

"К тому же, в попытке захватить рынок бойцы формирования оказывают давление на обычных предпринимателей ТЦ. Отдельно отметим, что только на сегодняшний день правоохранительными органами заведено более 10 уголовных производств по фактам дестабилизации обстановки на ТЦБ", - сообщает пресс-служба.

Ранее, 29 мая представители националистических организаций, в числе которых Национальный корпус и Сокіл, выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он также проинформировал главу МВД Арсена Авакова о нападении на городскую ратушу и заявил, что если полиция не отреагирует, то защищать город от "бандитов" будут "добровольцы".

"Я предупреждал главного полицейского области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

Кроме того, руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас выступил против создания подобных националистических организаций в Украине. "Я уже не раз публично заявлял, что монополию на использование силы должны иметь только государственные институты и только по четко прописанным правилам. А если молодые люди хотят служить людям, служить обществу, государству, пусть вступают в ряды полиции, Национальной гвардии, армии. А создавать такие институты, которые используют силу против людей, нельзя", - заявил он в интервью Европейской правде.

Он также отметил, что лично высказывал свое мнение министру внутренних дел Арсену Авакову. "Это мнение всего европейского сообщества. Все международные институты сказали это публично более года назад", - добавил Ланчинскас.