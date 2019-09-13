В Виннице начали замораживать боль на 9 месяцев, а за это время она исчезает. Фото: ВВС

Винницкий областной эндокринологический центр - единственный в Виннице медицинское учреждение, где острую боль в спине и суставах лечат холодом.

Уникальный аппарат помогает спортсменам с тяжелыми травмами, диабетикам и всем, кому донимает сильная боль, пишет vinnitsaok.

"Больной нерв врачи замораживают специальной иглой, после чего пациент забывает о боли на 9 месяцев. За это время нерв восстанавливается, поэтому после процедуры большинство пациентов больше не обращаются к врачам. Для пациентов с диабетом "заморозка" - настоящее спасение ", - говорит главный врач Центра Филипп Прудыус.

Невропатические боли, которые бывают при осложнении сахарного диабета, ничем традиционным неснимаемой. Представляете, это боль в ногах, который истощает человека. Наш аппарат от этого помогает.

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Анестезиолог больницы Евгений Лысак испытал аппарат на себе. Год назад врач травмировал колено и не мог жить без гелей и таблеток.

"Один сеанс "терапии холодом" и все прошло. Процедура абсолютно безболезненна", - уверяет Евгений.

В эндокринологическом центре надеются вскоре открыть целое отделение "заморозки" боли.

Для того чтобы не было головной боли следует иметь нормальный сон, правильно питаться и избегать стрессов. Головная боль имеет более 10 видов и навевает определенное заболевание. Его нужно не снимать, а искать причину. Головная боль может возникать из-за изменений погоды и уменьшением светового дня.