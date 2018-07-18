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среда, 18 июля 2018 11:34

"Начали срезать шкуру": охотники жестоко убили лося

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&quot;Начали срезать шкуру&quot;: охотники жестоко убили лося
Молодую самку лося загоняли до смерти. Фото: telegraf.in.ua

Под Кременчугом Полтавской области нашли убитую самку лося. Животному выстрелили в сердце разрывной пулей. Затем гонялись за лосем на внедорожнике, пока тот не упал, предполагают специалисты.

Труп животного нашли на территории охотничьего угодья "Тахтаевское", сообщил телеканал "ГОК".

"С прошлого года в Украине вообще запрещена охота на лося, даже лицензионная, в связи с его малой численностью. На месте происшествия есть следы "Джипа", который преследовал животное. Также нашли некоторые вещественные доказательства - брусок, которым точили нож и уже начали срезать кожу с ноги", - рассказал Григорий Ивасенко, директор "Тахтаевского".

Браконьеры бросили добычу в поле. Их мог кто-то спугнуть, говорят в "ГОК".

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В полиции открыли уголовное производство, однако преступников до сих пор ищут. В денежном эквиваленте правонарушители нанесли государству ущерб на 100 тыс грн.

В Южной Африке львы съели браконьера, который охотился на животных. Хищники съели почти все тело мужчины, оставив только голову и фрагменты плоти. Рядом с трупом обнаружили заряженное охотничье ружье и боеприпасы.

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