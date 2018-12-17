Начали демонтаж 30-метрового советского Монумента славы

Начали демонтировать 30-метровый Монумент славы. Фото с открытых источников.

Во Львове начали работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, является частью Монумента славы на улице Стрыйской.

Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету в 295,8 тыс. грн. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018-го, передает Zaxid.net.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует 17 декабря.

Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложную конструкцию, поэтому ее разрушать постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать в львовского музея "Территория террора".

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Ранее Галицкая райадминистрация трижды объявляла тендер на демонтаж 30-метровой стелы. Торги отменялись из-за отсутствия участников.

11 декабря Галицкая РА заключила со строительной компанией "Альтера" прямой договор стоимостью 295,8 тыс. грн.

Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы в ​​феврале 2018-го. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

По данным бизнес-платформы YouControl, бенефициарным владельцем СК "Альтера" является житель города Горловка Донецкой области Владислав Дутка. Предприятие было создано в январе 2018-го. Его уставный капитал составляет 1000 грн.

Львовский облсовет провозгласил во Львовской области 2019-й годом Степана Бандеры и годом Организации украинских националистов.