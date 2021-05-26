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среда, 26 мая 2021 19:15

На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
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Фото: Карпатский биосферный заповедник

В урочище Киреши, возле города Хуст на Закарпатье, цветет Долина нарциссов. Массовое цветение началось нарцисса узколистного.

Об этом сообщила пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

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"Уже началось массовое цветение Долины нарциссов. Поэтому, если вы еще не видели этой красоты и не наслаждались пьянящим ароматом этих цветов, спешите к нам", - говорится в сообщении.

В заповеднике добавили, что цветение продлится до конца недели.

На территории ландшафтного парка Киева "Певческое поле" открылась одиннадцатая выставка тюльпанов. В этом году высадили более 700 тыс. Цветов 30-ти сортов. Яркие фото тюльпанового разнообразия появились в сети.

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