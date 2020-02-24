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понедельник, 24 февраля 2020 03:47

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который вербовал женщин в сексуальное рабство

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На Закарпатье полиция задержала мужчину, который вербовал женщин в сексуальное рабство
Полиция задержала мужчину, который продавал женщин в сексуальное рабство. Фото: РБК

На Закарпатье задержали мужчину, который вербовал девушек и продавал их в дома разврата в Словакии.

23-летнего жителя Кировоградской области задержали именно когда он пытался вывезти украинок за границу, рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

"Задержанный вербовал молодых девушек и в дальнейшем собирался продать их в дома разврата в город Кошице соседнего государства, где бы их заставляли оказывать сексуальные услуги", - уточнили правоохранители.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Раньше, в Испании пять гражданок Украины и России освободили из сексуального рабства. Национальная полиция ликвидировала преступную группировку, которая принуждала иностранок к проституции.

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