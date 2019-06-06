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четверг, 06 июня 2019 12:21

На выборы в Верховную Раду уже зарегистрировался представитель Полтавского района

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На выборы в Верховную Раду уже зарегистрировался представитель Полтавского района
На выборы в Верховную Раду уже зарегистрировался представитель Полтавского района. Фото: voxukraine

Юрий Бублик буде баллотироваться в народные депутаты от Полтавского района.

На выборы он пойдет по избирательному округу №145 сообщает poltavske.tv.

Кроме Полтавского района в границы округа входит Котелевский и Киевский район в городе Полтава. Ориентировочное количество избирателей - 149 550 человек.

"По состоянию на 5 июня ЦИК зарегистрировал 2 кандидата в народные депутаты Украины по Полтавской области. Всего же по Украине документы для участия в парламентских выборах подали 32 кандидата. Это все самовыдвиженцы. От Полтавщины в Верховную Раду выдвигаются Бублик и Линчевский по Лубнах", - говорится в сообщении.

Юрий Бублик представляет 145 округ в Верховной Раде с 2012 года.

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Верховная Рада должна в четверг, 6 июня, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о новом Избирательном кодексе. Парубий выразил надежду, что парламент примет новый кодекс на летней сессии.

Автор: Вадим ПАТЫК
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Голосов: 1042
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  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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