На выборы в Верховную Раду уже зарегистрировался представитель Полтавского района. Фото: voxukraine

Юрий Бублик буде баллотироваться в народные депутаты от Полтавского района.

На выборы он пойдет по избирательному округу №145 сообщает poltavske.tv.

Кроме Полтавского района в границы округа входит Котелевский и Киевский район в городе Полтава. Ориентировочное количество избирателей - 149 550 человек.

"По состоянию на 5 июня ЦИК зарегистрировал 2 кандидата в народные депутаты Украины по Полтавской области. Всего же по Украине документы для участия в парламентских выборах подали 32 кандидата. Это все самовыдвиженцы. От Полтавщины в Верховную Раду выдвигаются Бублик и Линчевский по Лубнах", - говорится в сообщении.

Юрий Бублик представляет 145 округ в Верховной Раде с 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада узаконила импичмент

Верховная Рада должна в четверг, 6 июня, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о новом Избирательном кодексе. Парубий выразил надежду, что парламент примет новый кодекс на летней сессии.