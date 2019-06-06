На выборы в Верховную Раду уже зарегистрировался представитель Полтавского района

Юрий Бублик буде баллотироваться в народные депутаты от Полтавского района.
На выборы он пойдет по избирательному округу №145 сообщает poltavske.tv.
Кроме Полтавского района в границы округа входит Котелевский и Киевский район в городе Полтава. Ориентировочное количество избирателей - 149 550 человек.
"По состоянию на 5 июня ЦИК зарегистрировал 2 кандидата в народные депутаты Украины по Полтавской области. Всего же по Украине документы для участия в парламентских выборах подали 32 кандидата. Это все самовыдвиженцы. От Полтавщины в Верховную Раду выдвигаются Бублик и Линчевский по Лубнах", - говорится в сообщении.
Юрий Бублик представляет 145 округ в Верховной Раде с 2012 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада узаконила импичмент
Верховная Рада должна в четверг, 6 июня, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о новом Избирательном кодексе. Парубий выразил надежду, что парламент примет новый кодекс на летней сессии.
Комментарии