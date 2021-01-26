На трассе Киев-Чоп остановили движение грузовых автомобилей

Вследствие осложнения погодных условий транзитное движение крупногабаритного транспорта в Ровенской области временно приостановили.

Наблюдается замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Из-за мокрого снега и порывов ветра до 20 метров в секунду на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога Ровного) наблюдается незначительное осложнение движения", - говорится в сообщении.

Для обеспечения работы снегоуборочной техники остановили движение грузовых автомобилей.

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В западных областях на Волыни и Ровенщине 26 января будет снег. В северных и центральных областях местами метели. На остальной территории страны будут идти дожди. Местами будет налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.