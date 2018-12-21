На территории маслосырзавода произошел масштабный пожар

В Тульчине Винницкой области горит молочный завод. Фото: vinbazar.com

В Тульчине Винницкой области на территории маслосырзавода произошел пожар. Спасателям удалось избежать перекидывания огня на цистерны с аммиаком.

Около 15:00 спасатели получили сообщение, что огонь охватил сырный цех нa ООО "Интерфуд" в городе Тульчин, информирует начальник ГУ ГСЧС Винницкой области Руслан Шевчук.

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Полиция эвакуировала более 250 работников и перекрыла въезды и доступ на территорию предприятия, сообщает Винница.info

В 16:10 пожар был локализован. Ликвидация продолжается. Информации о пострадавших нет.

В Одессе в отделении "Новой почты" в субботу, 15 декабря, произошел пожар. Огонь охватил площадь 500 кв. м. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео. Пожар начался на мебельном складе и затем охватил отделение "Новой почты", расположенное рядом.