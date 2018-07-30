"На раны садились мухи": под больницей нашли окровавленного мужчину

Автор: http://kg.ua У больницы мужчина пролежал сутки голодний

29 июля в Кременчуге возле приемной городской больницы нашли больного мужчину. С многочисленными ранами лежал на лавке.

Не было денег, поэтому медики игнорировали его, сообщил в Facebook пользователь Demi Rothmans.

"У приемного отделения оставили умирать человека, у которого не было денег на лечение. По словам людей, сутки пролежал на скамье голоден. Его привезли из Лашков в ужасном состоянии. На ногах - раны, куда садились мухи, руки трясутся, говорит неразборчиво", - отметил Demi Rothmans.

Медики обнаружили больного сегодня утром. Рассказывают, что он сидел в парке на территории больницы.

"Утром мужчину помыли, перевязали и отправили в хирургическое отделение. Думаю, это социально неадаптированная человек, скорее всего страдает алкоголизмом", - сказал 42-летний Руслан Момон, начмед Больницы интенсивного лечения.

У мужчины диагностировали трофические язвы нижних конечностей. Он находится на стационарном лечении.

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