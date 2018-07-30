"На раны садились мухи": под больницей нашли окровавленного мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4455
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
3 Просмотров: 4959
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1413
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6039
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9936
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4482
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 918
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1548
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1710
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16470
Фото
Все фото
4
5
4
5
4
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
Улица, которая стала озером: показали впечатляющие фото после непогоды
Улица, которая стала озером: показали впечатляющие фото после непогоды
&quot;Мэр слепой&quot;: активисты указали на проблему города
"Мэр слепой": активисты указали на проблему города
Археологи раскопали золото Скифского периода
Археологи раскопали золото Скифского периода
Среди города установили гроб со шприцами
Среди города установили гроб со шприцами
Видео
Все видео
"Люди воюют, а мы сидим или гуляем" - уроженец Судана вступил в ряды ВСУ
"Люди воюют, а мы сидим или гуляем" - уроженец Судана вступил в ряды ВСУ
В Полтаве горит общественный транспорт
В Полтаве горит общественный транспорт
Беженец из Бангладешу потерял семью после теракта
Беженец из Бангладешу потерял семью после теракта
Ветераны войны готовы совершить самосуд над мужчиной
Ветераны войны готовы совершить самосуд над мужчиной
В городе запустили бесплатную маршрутку
В городе запустили бесплатную маршрутку
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1215
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2664
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 594
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4887
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2097
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 13:09

"На раны садились мухи": под больницей нашли окровавленного мужчину

  Комментировать
Автор: http://kg.ua
  У больницы мужчина пролежал сутки голодний
У больницы мужчина пролежал сутки голодний

29 июля в Кременчуге возле приемной городской больницы нашли больного мужчину. С многочисленными ранами лежал на лавке.

Не было денег, поэтому медики игнорировали его, сообщил в Facebook пользователь Demi Rothmans.

"У приемного отделения оставили умирать человека, у которого не было денег на лечение. По словам людей, сутки пролежал на скамье голоден. Его привезли из Лашков в ужасном состоянии. На ногах - раны, куда садились мухи, руки трясутся, говорит неразборчиво", - отметил Demi Rothmans.

Медики обнаружили больного сегодня утром. Рассказывают, что он сидел в парке на территории больницы.

"Утром мужчину помыли, перевязали и отправили в хирургическое отделение. Думаю, это социально неадаптированная человек, скорее всего страдает алкоголизмом", - сказал 42-летний Руслан Момон, начмед Больницы интенсивного лечения.

У мужчины диагностировали трофические язвы нижних конечностей. Он находится на стационарном лечении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина покинула 2-месячную дочь на улице, так устала

1-месячного мальчика нашли в подъезде дома на ул. Калиновой, 32, в Лебедине Сумской области. В ночь на 9 марта его подбросили к одной из квартир на втором этаже. Жители услышали плач малыша. Вызвали полицию и медиков.

Автор: Марина САМОЙЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На раны садились мухи": под больницей нашли окровавленного мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 1 Просмотров: 83993
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 34771
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34649
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 32162
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 12 Просмотров: 22847
Полтава
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
4
 Просмотров: 243
ДТП на Полтавщине: Во время лобового столкновения пострадали дети
ДТП на Полтавщине: Во время лобового столкновения пострадали дети Просмотров: 855
Аэропорт принял пассажиров впервые за 30 лет
Аэропорт принял пассажиров впервые за 30 лет 1 Просмотров: 1116
В центре города раздали тысячу литров молока
В центре города раздали тысячу литров молока
 Просмотров: 522
Девушка спасла обожженного собаку
Девушка спасла обожженного собаку Просмотров: 423
Больше всего комментируют
26
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
22
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 2641
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua