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вторник, 26 февраля 2019 15:22

На Полтавщине мужчина разрыл могилу матери

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На Полтавщине мужчина разрыл могилу матери
Мужчина осквернил могилу матери, умершей в июле прошлого года.Фото:pl.npu.gov.ua

Сегодня, 26 февраля, суд должен объявить подозрение 46-летнему жителю села Малая Кохновка Потоковский сельского совета Кременчугского района Полтавской области. Его подозревают в надругательстве над могилой.

Местные говорят, что мужчина осквернил могилу матери, умершей в июле прошлого года.

"К правоохранителям обратились родственники умершего. Они сообщили, что на кладбище разорить ее могила. Полицейские установили, что это сделал 46-летний близкий родственник. Он объяснил следователям, что хотел снять золотые изделия, которые похоронили вместе с женщиной ", - рассказала Анна Васенко, пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции.

По ее словам, мужчина раскопал могилу, но гроб открыть не смог.

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В Потоковский сельском совете сказали, что ездили на кладбище, там могила откопана, но гроба не видно. Также добавили, что соседи подозреваемого не верят, что он мог такое сделать.

В поселке Градижск Полтавской области в заброшенной школе нашли окровавленный труп мужчины.

Автор: Юрий ИВАНОВ
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