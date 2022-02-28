На нужды ВСУ люди перечислили космическую сумму

Более миллиарда гривен перечислили люди и предприятия на спецсчет Национального банка для поддержки Вооруженных сил Украины.
450 миллионов уже переданы на нужды Национальной гвардии, сообщает НБУ.
"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества", - говорится на сайте Нацбанка.
Перечислить средства можно онлайн с помощью платежной карты.
Также можно перевести деньги на счет по этим реквизитам: UA843000010000000047330992708.
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Национальный банк открыл специальный счет 24 февраля после начала российской агрессии в Украине.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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