На нужды ВСУ люди перечислили космическую сумму

Украинцы сбросили на нужды армии более миллиарда гривен. ФОТО: pixabay.com

Более миллиарда гривен перечислили люди и предприятия на спецсчет Национального банка для поддержки Вооруженных сил Украины.

450 миллионов уже переданы на нужды Национальной гвардии, сообщает НБУ.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества", - говорится на сайте Нацбанка.

Перечислить средства можно онлайн с помощью платежной карты.

Также можно перевести деньги на счет по этим реквизитам: UA843000010000000047330992708.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У РФ есть еще 50 тыс. военных в резерве, она уже привлекла вдвое больше – Пентагон

Национальный банк открыл специальный счет 24 февраля после начала российской агрессии в Украине.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.