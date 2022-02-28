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понедельник, 28 февраля 2022 21:48

Спецтема: Напад Росії на Україну

На неподконтрольной Украине территории уничтожили два вражеских танка

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На неподконтрольной Украине территории уничтожили два вражеских танка
В Дергачах расстреляли вражеские танки. Фото: Национальная полиция

В Харьковской области полиция уничтожила два российских танка.

Дергачи временно подконтрольны врагу, там пока находятся российские захватчики. ВСУ уничтожило их технику, сообщает телеграмм-канал ВСУ.

Украина обращается к российским солдатам – сдавайтесь, сложите оружие, бегите домой. Здесь вам не рады. Вас здесь ненавидят.

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"Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор", говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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