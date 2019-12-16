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понедельник, 16 декабря 2019 17:08

На Львовщине провели обыски на шахтах: руководство эксплуатировало горняков

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На Львовщине провели обыски на шахтах: руководство эксплуатировало горняков
Руководителей шахт подозревают в злоупотреблениях. Фото: ГПУ

На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия.

Устанавливают причастность руководителей к злоупотреблениям на шахтах, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Следствие рассматривает версию, что несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных.

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Когда работники должны были работать на шахте, ее руководитель привлекал их к строительству дома на земельном участке его жены. Следствие также установило, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку. Ее потом продавали на оборудовании, подключенном к сети шахты.

В документах зафиксировано, что 40 рабочих долго не было на работе, но они получали зарплату и согласно табелей учета рабочего времени, якобы работали под землей. На самом деле при формировании изменения под землю опускалось около 10% рабочих.

Дело расследуют по статье о присвоении, растрате имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением.

Во Львовской области полиция жестоко разогнала активистов, которые блокировали вагоны с российским углем на железнодорожной станции Сосновка. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них ветераны АТО и местные шахтеры.

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