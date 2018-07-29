На кладбище обнаружили десятки разбитых могил

Десятки могил разбиты на кладбище Кальвия в Ужгороде. Уничтожены памятники и надгробия.

Об инциденте в полицию и журналистам сообщил местный житель. Утверждает, что видел на кладбище группу подростков, которые и осквернили могилы, пишет Mukachevo.net

На кладбище уже побывали журналисты. Фотографии разбитых захоронений сделала спецкор телеканала Интер Марина Коваль:

Фото: Марина КОВАЛЬ

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В полиции расследуют инцидент. Не исключают, что могилы могли повредить не подростки, а ураган, который недавно был в городе.

Жители оккупированных территорий ДНР совершают вандализм на местных кладбищах. Разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковскому (Алексеевском) кладбище в Донецке. На кладбище № 3 Зугреса, на "Аллее славы погибших ополченцев" вандалы разгромили 6 могил. Также повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище в Макеевке.