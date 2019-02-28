На ходу у маршрутки отлетела обшивка

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2808
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1476
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 945
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2223
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1530
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3276
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
8
8
6
4
5
Грузовик раздавил женщине голову
Грузовик раздавил женщине голову
Фура влетела в яму на дороге и спровоцировала ДТП
Фура влетела в яму на дороге и спровоцировала ДТП
Ликвидировали мощный наркокартель: подробности спецоперации
Ликвидировали мощный наркокартель: подробности спецоперации
100-летних женщин грабители били битами
100-летних женщин грабители били битами
Самоубийца-неудачник прыгнул под колеса авто
Самоубийца-неудачник прыгнул под колеса авто
Видео
Все видео
Школьник избивал одноклассника на камеру (18+)
Школьник избивал одноклассника на камеру (18+)
В баре пытались подкупить избирателей
В баре пытались подкупить избирателей
На мосту нашли тело подростка: просят опознать
На мосту нашли тело подростка: просят опознать
Показали на видео, как автомобиль наехал на женщину
Показали на видео, как автомобиль наехал на женщину
Подожгли кафе с посетителями: показали видео
Подожгли кафе с посетителями: показали видео
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1476
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1530
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1359
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4320
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2988
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 216
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
четверг, 28 февраля 2019 23:04

На ходу у маршрутки отлетела обшивка

  Комментировать
  Фото: "Информатор"
Фото: "Информатор"

В четверг, 28 февраля, в Днепре в маршрутке № 101а на ходу отлетела обшивка кузова.

Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого, пишет Информатор.

По словам очевидцев, водитель подручными средствами приладил оторванную обшивку к корпусу маршрутки и продолжил движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутка с пассажирами вылетела на встречную полосу

В Киеве 14 февраля практически одновременно произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта. Одна из аварий произошла в районе Святошинского путепровода. Не смогли разъехаться пассажирский автобус и маршрутка. В итоге проезжая часть оказалась заблокированной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На ходу у маршрутки отлетела обшивка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Умер один из создателей атомной бомбы

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33208
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23823
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21177
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
30
 Просмотров: 16218
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15004
Днипро
Вооруженный преступник напал на супругов
Вооруженный преступник напал на супругов Просмотров: 351
Грузовик раздавил женщине голову
Грузовик раздавил женщине голову
8
 Просмотров: 3042
Председателем изберкома стал руководитель организации, которая поднимала российский триколор в Днепре
Председателем изберкома стал руководитель организации, которая поднимала российский триколор в Днепре Просмотров: 630
Стоял неподвижно на коленях: мужчина повесился на женских колготах
Стоял неподвижно на коленях: мужчина повесился на женских колготах Просмотров: 954
Инклюзивное образование повышает толерантность к особым детям - Голик
Инклюзивное образование повышает толерантность к особым детям - Голик 1 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
17
Порошенко отличился странным поведением
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
6
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 74
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua