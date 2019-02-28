На ходу у маршрутки отлетела обшивка

Фото: "Информатор"

В четверг, 28 февраля, в Днепре в маршрутке № 101а на ходу отлетела обшивка кузова.

Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого, пишет Информатор.

По словам очевидцев, водитель подручными средствами приладил оторванную обшивку к корпусу маршрутки и продолжил движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутка с пассажирами вылетела на встречную полосу

В Киеве 14 февраля практически одновременно произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта. Одна из аварий произошла в районе Святошинского путепровода. Не смогли разъехаться пассажирский автобус и маршрутка. В итоге проезжая часть оказалась заблокированной.