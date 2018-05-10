На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским

В Харькове агрессивно настроенные участники пророссийской акции "Бессмертный полк" назвали свой город российским и заявили, что такого государства как Украина не существует.

"Янки, вон из Украины! Мы не американская колония! Все, пошли вон, вместе с вашими бандеровцами и предателями! Чтобы они все на осине повесились!" - сказала Вера Николаевна, пенсионерка из Харькова, в которой журналисты Харьков Live спросили о значении акции.

Свои сепаратистские идеи они озвучили в ответ на замечания харьковчан с проукраинской позицией.

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Агрессивные участники митинга утверждали, что являются коренными харьковчанами, а не "привезенными из Белгорода".

Пользователей сети разозлило такое поведение участников пропагандистской акции. В своих комментариях они не сдерживали эмоций в реакции на скандальное видео.

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В Полтаве полиция во время акции "Бессмертный полк" отобрала красный флаг и буденовку у участников. После завершения митинга начали массово собирать подписи против предоставления Украинской церкви автокефалии.