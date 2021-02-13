"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником

В субботу 13 февраля на Полтавщине попрощались с украинским военным 36-летним Александром Глушко. Погиб от вражеской снайперской пули 11 февраля на позиции 81-й ОМБР вблизи села Зайцево Донецкой области.

Фото: Ольга Стенько

Тело погибшего десантника привезли в Полтаву поздно ночью. На границе Полтавской печальную процессию встретили местные атовци, представители ветеранских организаций. Колонной проехали в Свято-Успенского кафедрального собора. Там архиепископ Федор отслужил короткую поминальную службу. Гроб на ночь оставили в храме, священники читали всенощную.

В половине десятого утра на похороны к собору сошлись более полутора сотен человек. Принесли много цветов. Пока архиепископ Федор совершает чин похорон, родные Александра стоят рядом с гробом.

Автор: Ольга Стенько На Полтавщине попрощались с десантником Александром Глушко, которого в зоне ООС застрелил вражеский снайпер

Провести военного в последний путь приехали собратья и представитель командования бригады, в которой до последнего вздоха служил солдат Александр Глушко.

- Саша был очень порядочным. Поражал своей простотой, всегда готов помочь. Никогда не избегал задач, которые опасны они ни были. Первыми на войне погибают те, кто не прячется за спинами друзей. Александр погиб, когда оборудовал позицию. Ее надо было подкрепить чтобы была безопаснее для его товарищей. Такие работы, конечно, рисковые. Именно во время дооборудование позиций вражеский снайпер совершил прицельный выстрел. Попал Александру в спину. Пуля прошла навылет из груди. Ранения не оставляло шансов на жизнь, - рассказал заместитель командира 5-го батальона тактической группы 81-й аэромобильной бригады майор Петр Гоц.

Александр Глушко пришел служить в ВСУ в 2019 году. Впервые вышел на выполнение боевых задач в зоне ООС в начале прошлого года в Луганской области. Служил в составе сводной ротный-тактической группы в должности водителя-электрика инженерно-саперного взвода. В боевых выходах выполнял задание стрелка - человека, который наблюдает и не допускает прохода противника к позициям украинских военных.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане на коленях провожали в последний путь десантника Александра Глушко

- Мы сейчас выполняем задачи в виде ротационных выходов. Полгода выполняем боевые задачи, полгода отдыхаем и готовимся к новому выходу. Два месяца назад он прибыл в зону выполнения задач. Это был его вторым выход, - пояснил майор Гоц.

В Полтаву приехал провести побратима в последний путь его боевой товарищ, старшина ВСУ 5-й десантно-штурмовой бригады Александр Климчук.

- Я Александра знал как своего ближайшего собрата, друга. Неоднократно бок о бок выполняли боевые задачи, много общались. Он был очень вежливым и позитивным. Что бы мы не делали - готовились ли к боевому выезду, или обустраивались на полигоне - он всегда помогал. То подстроить БМП, чтобы она уехала в лучшем рабочем состоянии, или приободрить личный состав. Потому что мы, как старшие по возрасту, всегда делали так, чтобы молодые шли за нами. Если их хорошо настроишь, они хорошо выполнят боевые задачи. Александр был таким человеком, на которую всегда можно было положиться, - говорит старшина Климчук.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане на коленях провожали в последний путь десантника Александра Глушко

Когда панихида завершается, гроб покрывают желто-голубым флагом. Кадеты торжественно выносят его из храма. Впереди будущие военные несут крест, портрет и траурные венки. Люди на улице становятся живой цепью и опускаются на колени.

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В 11 часов на площади перед Полтавской облгосадминистрацией отправляют гражданскую панихиду. Несмотря на сильный мороз и метель, более сотни полтавчан пришли отдать последний долг украинском воину.

Развеваются государственные флаги в руках кадетов, гроб с телом стоит перед ступенями в здание. Из колонок звучит "Плывет кача" и государственный гимн Украины. Заместитель председателя ОГА и представитель командования части произносят короткие речи.

Майор Петр Гоц вручает жене погибшего Анне Глушко Грамоту почтения и скорби от имени главнокомандующего ВСУ.

Автор: Ольга Стенько Майор Петр Гоц вручает жене погибшего Анне Глушко Грамоту уважения и скорби от имени главнокомандующего ВСУ

Прощальная очередь к гробу выстраивается в большой круг. Люди вереницей проходят, кладут цветы, касаются гроба. Плачут, крестятся, низко кланяются. Военные отдают честь.

Час спустя под "Плывет кача" кадеты с траурными красно-черными повязками на рукавах торжественно выносят гроб с телом с площади к катафалку. Люди вокруг становятся на колени.

Автор: Ольга Стенько На Полтавщине попрощались с десантником Александром Глушко, которого в зоне ООС застрелил вражеский снайпер

Скорбная автоколонна в сопровождении полиции и машины "скорой" отправляется из Полтавы на малую родину погибшего военного.

Родился Александр Глушко в селе Руновщина Полтавского района, окончил там школу. До того, как стать военным, работал в селе в фермерском хозяйстве. Жил с семьей в родном селе. Вместе с женой Аней воспитывали двоих детей. Сейчас сыну Евгению 11 лет, дочке Лизе - 9. Последнее время жили в Полтаве. В селе живет мать Светлана Григорьевна, к которой приезжали в гости, вместе с младшей дочерью.

- Последний раз в село приезжал в отпуск прошлым летом. Долго был, приехал вместе с детьми. Знаю его с детства. Тогда не очень общались - он на 6 лет старше от меня. А потом наши с ними дети пошли а один класс, пока они здесь с женой жили. Дети росли вместе, мы дружили семьями. Шашлыки вместе жарили на праздники, - рассказывает, вытирая слезы, соседка Анна Ганчин.

Автор: Ольга Стенько Жители Руновщина выстроились живой цепью от въезда в село к дому погибшего земляка

Она вместе с односельчанами час стояла на обочине дороги на морозе, чтобы отдать земляку последний долг.

- Люди сошлись в 12 часов. Никто никого не собирал специально. Просто мы его знаем и уважаем. Узнали, что произошло и когда похороны. Поэтому вышли, чтобы стать живой цепью. Должны провести его в последний путь достойно, как героя, - говорит жительница Руновщины Галина Бондарь.

- Едут! - кричат ​​от поворота.

Автор: Ольга Стенько Жители села Руновщина на коленях встречают траурный кортеж с телом погибшего земляка

Несколько десятков людей становятся на колени в снег и склоняют голову, когда мимо проезжает микроавтобус с табличкой "Ритуальный" на стекле. За ним в колонне медленно двигаются легковушки с флагами боевых частей и автобусы с военными.

В селе заезжают к родительскому двора - на улицу 40-летия Победы. Гроб вносят во двор, устанавливают на скамью, открывают крышку.

Священник отпевает, люди неподвижно стоят между деревьями. Когда батюшка завершает и предлагает подойти попрощаться с телом, проносится внезапный порыв ветра. Расшатывает траурные венки, сдвигает крышку гроба, опертую о столб, вздывает вихрь снега. Женщины начинают плакать.

Автор: Ольга Стенько В Руновщине с Александром Глушко прощались во дворе родительского дома

- Саша, вставай. Не бросай нас, не уходи! Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой! - причитает Светлана Глушко и гладит лицо сына.

Односельчане и близкие вереницей проходят мимо гроба. Касаются тела, оставляют цветы. Затем кадеты покрывают гроб флагом, отдельно забирают охапки красных роз и гвоздик. Траурная процессия пешком отправляется со двора до конца улицы. Военный оркестр играет похоронную мелодию. На повороте гроб ставят в катафалк.

Люди рассаживаются по автомобилям и отправляются на кладбище в соседнее село Петрашовку в 2 км от Руновщины. Оттуда родом родители Александра. Все родные похоронены на петрашовском сельском кладбище.

Автор: Ольга Стенько Жители села Петрашовки на коленях встречают траурный кортеж с телом погибшего земляка

Колонна медленно тянется за катафалком, состоит из полсотни легковушек. Едут через метели между полями. Когда сворачивают к Петрашовке, местные становятся на колени и склоняют голову, почитая земляка. К кладбищу люди идут пешком.

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Могилу Саши выкопали на краю кладбища, рядом с отцовской - Виктор Александрович умер 11 лет назад.

Гроб ставят на подставки, полуругов встают близие и односельчане. Майор Гоц произносит последнее слово. Торжественно передает семье погибшего военного маруновый берет десантника и памятный украинский флаг.

Автор: Ольга Стенько Майор Гоц передал маруновий берет десантника и памятный флаг семье погибшего

Священник произносит последние молитвы, завершает ритуальные действия. Приглашает присутствующих в последний раз попрощаться. Первой подходит и целует тело бабушка умершего, за ней другие родственники. Анна Глушко низко склоняется над телом, обнимает мужа в последний раз и стоит так некоторое время. Родные отводят ее, держат под руки.

Когда четверо односельчан опускают гроб на бело-голубых полотенцах в могилу, раздаются выстрелы военного салюта. Оркестр играет гимн Украины.

С кладбища люди расходятся молча небольшими группами, машины разъезжаются поодиночке. Поминки организовали в актовом зале руновщанского сельского клуба. Столы накрыли на 150 человек. В вестибюле фотографию Александра Глушко украсили искусственными красными маками. Рядом зажгли белую свечу.

13 февраля во Львове попрощались с 90-летней Ольгой Горынь - бывший пленницей ГУЛАГа, украинский диссиденткой, участницей ОУН-УПА, художницей, а также женой правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня. Несмотря на холодную погоду, проводить в последний путь политзаключенную пришли родные, друзья, представители местной власти и неравнодушные львовяне.