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&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
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суббота, 13 февраля 2021 19:51

"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
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Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища
Фото: Валерий Шмаков
Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища
Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища
Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища
Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища

Во Львове попрощались с 90-летней Ольгой Горынь - бывший пленницей ГУЛАГа, украинский диссиденткой, участницей ОУН-УПА, художницей, а также женой правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.

Несмотря на холодную погоду, проводить в последний путь политзаключенную пришли родные, друзья, представители местной власти и неравнодушные львовяне.

"Целью всей ее жизни было то, что жила Украиной. Боролась начиная от студенческих лет. До последнего была активной, пока хватало физических сил. В последние годы имела тяжелую болезнь. Мужественная женщина. Как и каждая жена политзаключенного в свое время стала звеном, которое связывает большую тюрьму с малой тюрьмой. Раньше большой тюрьмой называли весь Советский Союз, а малой - концлагеря ", - отметил брат ее мужа Николай Горынь.

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Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. У могилы собравшиеся спели "Ой у лузі червона калина похилилася".

"Мой отец был директором школы №31, где работала Ольга Горынь. Советская власть заставляла отца уволить ее с работы. Он не послушался. Ольгу все равно уволили и он тоже лишился должности. Сказали ему, что "сделал рассадник украинских националистов в школе". Мои родители дружили с ее семьей. Имела хорошую память. Как-то в ее 80-летнем возрасте случайно встретились и она меня узнала, хотя очень долго не виделись. Была позитивным человеком, несмотря на болезнь. Прожила достойно. Не только работала до старости. Но и когда пожилой человек обременяет других своей немощностю, то Ольга держалась до конца насколько могла", - рассказала Ольга Цвилинюк.

Отдать последнюю дань уважения дисидентке пришла и Владимира Леонюк. Ее отец Владимир вместе с Михаилом Горынем сидел в концлагерях Мордовии. Говорит - запомнила Ольгу активной, трудолюбивой, и такой, что излучает положительную энергию.

"Часто человека характеризуют последние месяцы жизни. Насколько достойно он проходит этот путь, показывает величие духа над телом. Мама прошла путь без вздохов и просьб о помощи. Все ее мысли были о том, что происходит в Украине и как помочь Украине. Ее желанием было, чтобы каждый капелькой своего участия внес лепту в победу над внешним врагом. Ее сердце воина говорило - нет болезни, есть государство, ради которого я живу", - подметил сын Тарас Горынь.

Любомира Дудич работала вместе с Михаилом Горынем в Украинской республиканской партии. Говорит - имеет очень теплые воспоминания об их семье.

"Эта женщина - мужественный воин. Всю жизнь посвятила освобождению Украины. Не принимала от государства подачек. Только боролась. Воспитала достойных детей, поддерживала своего мужа когда он был в тюрьме. И когда ее преследовали, не могла устроиться на работу, не имела за что купить еду, но все равно оставалась с твердой украинской позицией", - подчеркнула Любомира.

Ольга Горынь (из дома Мацелюх) родилась 15 октября 1930 года в селе Цетуля Яворовского района Львовской области. Училась во Львовском университете на украинской филологии. Была активной участницей Организации украинских националистов (ОУН), распространяла самиздат.

В 1952 году Ольга Горынь студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы. Наказание она отбывала в Коми АССР, затем в Карагандинской области Казахстана. Ольга Горынь вышла на свободу быстрее - в 1956 году.

В 1963 году Ольга Мацелюх и Михаил Горынь поженились.

В доме Ольги и Михаила Горыней во Львове в советское время собирались шестидесятники, собратья - Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Игорь и Ирина Калинец, Зиновий Красовский, Иван Светличный, Иван Дзюба, Иван Драч.

Семья Ольги и Михаила Горыней подверглась преследованиям в советское время, за супругами постоянно следили сотрудники КГБ.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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