"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове попрощались с 90-летней Ольгой Горынь - бывший пленницей ГУЛАГа, украинский диссиденткой, участницей ОУН-УПА, художницей, а также женой правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.

Несмотря на холодную погоду, проводить в последний путь политзаключенную пришли родные, друзья, представители местной власти и неравнодушные львовяне.

"Целью всей ее жизни было то, что жила Украиной. Боролась начиная от студенческих лет. До последнего была активной, пока хватало физических сил. В последние годы имела тяжелую болезнь. Мужественная женщина. Как и каждая жена политзаключенного в свое время стала звеном, которое связывает большую тюрьму с малой тюрьмой. Раньше большой тюрьмой называли весь Советский Союз, а малой - концлагеря ", - отметил брат ее мужа Николай Горынь.

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Похоронили Ольгу Горынь на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. У могилы собравшиеся спели "Ой у лузі червона калина похилилася".

"Мой отец был директором школы №31, где работала Ольга Горынь. Советская власть заставляла отца уволить ее с работы. Он не послушался. Ольгу все равно уволили и он тоже лишился должности. Сказали ему, что "сделал рассадник украинских националистов в школе". Мои родители дружили с ее семьей. Имела хорошую память. Как-то в ее 80-летнем возрасте случайно встретились и она меня узнала, хотя очень долго не виделись. Была позитивным человеком, несмотря на болезнь. Прожила достойно. Не только работала до старости. Но и когда пожилой человек обременяет других своей немощностю, то Ольга держалась до конца насколько могла", - рассказала Ольга Цвилинюк.

Отдать последнюю дань уважения дисидентке пришла и Владимира Леонюк. Ее отец Владимир вместе с Михаилом Горынем сидел в концлагерях Мордовии. Говорит - запомнила Ольгу активной, трудолюбивой, и такой, что излучает положительную энергию.

"Часто человека характеризуют последние месяцы жизни. Насколько достойно он проходит этот путь, показывает величие духа над телом. Мама прошла путь без вздохов и просьб о помощи. Все ее мысли были о том, что происходит в Украине и как помочь Украине. Ее желанием было, чтобы каждый капелькой своего участия внес лепту в победу над внешним врагом. Ее сердце воина говорило - нет болезни, есть государство, ради которого я живу", - подметил сын Тарас Горынь.

Любомира Дудич работала вместе с Михаилом Горынем в Украинской республиканской партии. Говорит - имеет очень теплые воспоминания об их семье.

"Эта женщина - мужественный воин. Всю жизнь посвятила освобождению Украины. Не принимала от государства подачек. Только боролась. Воспитала достойных детей, поддерживала своего мужа когда он был в тюрьме. И когда ее преследовали, не могла устроиться на работу, не имела за что купить еду, но все равно оставалась с твердой украинской позицией", - подчеркнула Любомира.

Ольга Горынь (из дома Мацелюх) родилась 15 октября 1930 года в селе Цетуля Яворовского района Львовской области. Училась во Львовском университете на украинской филологии. Была активной участницей Организации украинских националистов (ОУН), распространяла самиздат. В 1952 году Ольга Горынь студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы. Наказание она отбывала в Коми АССР, затем в Карагандинской области Казахстана. Ольга Горынь вышла на свободу быстрее - в 1956 году. В 1963 году Ольга Мацелюх и Михаил Горынь поженились. В доме Ольги и Михаила Горыней во Львове в советское время собирались шестидесятники, собратья - Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Игорь и Ирина Калинец, Зиновий Красовский, Иван Светличный, Иван Дзюба, Иван Драч. Семья Ольги и Михаила Горыней подверглась преследованиям в советское время, за супругами постоянно следили сотрудники КГБ.