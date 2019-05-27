Мы создаем мощное политическое лобби интересов украинцев в парламенте - Труханов

Сегодня прошло ровно пять лет, как одесситы избрали мэром Геннадия Труханова. Ежегодно городской голова отчитывается перед одесситами о проделанной работе за прошедший год. Законодательно пятилетка не обязывает мэра отчитываться, но весомая дата и множество реализованных проектов в городе послужили поводом для проведения пресс-конференции для СМИ. И если традиционный отчет длится около 50 минут, то на встрече в новой мэрии на Косовской Геннадий Труханов отвечал на вопросы журналистов в течение трех часов.

Так, за пять лет работы городской парк электротранспорта пополнился 84 новыми троллейбусами и трамваями. Популярностью у одесситов и гостей города пользуются новые Стамбульский и Греческий парки, благоустроенный парк Победы. Открыто 14 новых детских садов, очередь в дошкольные учебные учреждения сократилась с 12 тысяч до 3 тыс.

С нуля построена новая школа - Европейский лицей. При школах открыто 56 новых стадионов, внедряется новая система питания "шведский стол". Построены новая детская поликлиника на Бочарова, Инклюзивно-ресурсный центр, отреставрирована Потемкинская лестница, 11 памятников архитектуры. На 2019 год запланирована реставрация знаменитого Дома Руссова.

Капитально отремонтировали 13 школ, 270 зданий, 21 семейная амбулатория, в том числе, открыты амбулатории в отдаленных районах города и многое-многое другое.

Один из наиболее интересующих журналистов вопрос - обьединение мэров Одессы и Харькова.

Геннадий Труханов отметил, что это должно стать политически оформленное, мощное лобби украинских городов в будущем Парламенте, которое своей миссией видит реальное представительство и защиту интересов громад.

"К примеру, важнейший вопрос – отопление в зимний период. Когда страна входит в отопительный сезон, нет такого мэра в Украине, который бы не подпрыгивал на своем рабочем месте. Мы по очереди приезжаем в Киев и с портфелями сидим под кабинетами. Зачем мы там сидим? Мы что, просим отопить свой дом или дачу? Мы просим, чтобы наши города не замерзали. Мы хотим, чтобы наши города слышали, мы хотим, чтобы голос наших громад был услышан в парламенте! Мы живем в непосредственном ежедневном контакте с людьми, живем с ними одной жизнью, в отличие от оторвавшихся от народа столичных политических элит. Впервые мы сегодня имеем серьезный шанс зайти в парламент. Я уверен, что горожане нас поддержат", - рассказал Геннадий Труханов.









