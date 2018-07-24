Мужчину на работе убило током

Монтажника убило током во время выполнения работ. Фото. kg.ua

23 июля около 12:00 в Полтаве по ул. Шевченко погиб 26-летний мужчина. Выполнял работы по установке системы видеонаблюдения. Трагедия произошла на крыше одного из домов.

Об этом сообщил корреспондент Gazeta.ua

"Одна из версий - что человека могло ударить током. Но точно это установит судебно-медицинская экспертиза", - сказал Юрий Сулаев из пресс-службы полиции Полтавской области.

Человек официально работал монтажником на предприятии "Явир-2000". Разрешительные документы на проведение работ были в наличии.

Открыто уголовное дело. Продолжается следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину убило током возле детского батута

В Житомире кованая скамья под напряжением 205 В ударила током Александра Кливаденка, который присел отдохнуть. То, что известная скульптура "Девушка-весна" может быть смертельно опасной, он и не подозревал. Когда садился - одну руку положил на перила, второй взялся за кованую веточку - и его тряхнуло.