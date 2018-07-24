Мужчину на работе убило током

23 июля около 12:00 в Полтаве по ул. Шевченко погиб 26-летний мужчина. Выполнял работы по установке системы видеонаблюдения. Трагедия произошла на крыше одного из домов.
Об этом сообщил корреспондент Gazeta.ua
"Одна из версий - что человека могло ударить током. Но точно это установит судебно-медицинская экспертиза", - сказал Юрий Сулаев из пресс-службы полиции Полтавской области.
Человек официально работал монтажником на предприятии "Явир-2000". Разрешительные документы на проведение работ были в наличии.
Открыто уголовное дело. Продолжается следствие.
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В Житомире кованая скамья под напряжением 205 В ударила током Александра Кливаденка, который присел отдохнуть. То, что известная скульптура "Девушка-весна" может быть смертельно опасной, он и не подозревал. Когда садился - одну руку положил на перила, второй взялся за кованую веточку - и его тряхнуло.
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