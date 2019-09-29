Мужчина во время побега переехал ноги полицейскому

facebook В Кривом Роге рецидивист во время побега переехал ноги полицейскому

В Саксаганском районе Кривого Рога вооруженный рецидивист напал на полицейского и врезался в дерево.

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Убегая от правоохранителей, 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.

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В Кривом Роге при задержании грабителя был ранен полицейский. Инцидент произошел в Ингулецком районе города в среду, 25 сентября.