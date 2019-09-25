На Харьковщине мужчина случайно убил себя топором. Фото: Сумские Дебаты

24 сентября в поселке Садовое Близнюковского района Харьковской области мужчина, 1987 года рождения, случайно убил себя топором.

На место медики прибыли через 4 минуты, но мужчина скончался, сообщает Depo.Харьков.

Врачи выяснили, что во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия врачей.

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Харьковская полиция расследует изнасилование 17-летней студентки 2-го курса техникума. Нападение произошло в Новобаварском районе Харькова.

По данным силовиков, 17-летняя жительница Лозовой возвращалась около 01.00 домой, когда на нее на пустыре напал малознакомый мужчина и изнасиловал.