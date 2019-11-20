Мужчина мастерит скульптуры из автозапчастей

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Житель Ужгорода Александр Григаш в свободное время изготавливает из ненужных запчастей различные фигуры.

Последний раз смастерил елку из автомобильных шестерен и свечей, пишет Мукачево.нет

Такая елка может заменить настоящую и не требует украшений.

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Таким увлечением начал заниматься случайно, когда понял, что остаткам после ремонта автомобиля можно дать вторую жизнь с помощью сварочного аппарата.

"Это может быть все что угодно - часы, бокал для пива, подставка для фруктов или просто монстры. На что только хватает фантазии", - говорит мастер.

Почти все фигурки у него заказывают друзья и знакомые.

Оригинальные вещи для дома можно сделать из обычных винных пробок. Их чаще всего делают из древесины. Поэтому пробка - это долговечный и надежный материал.