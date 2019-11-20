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четверг, 21 ноября 2019 03:28

Мужчина мастерит скульптуры из автозапчастей
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Таким восторгом Александр Григаш начал заниматься случайно
Фото: www.mukachevo.net
Таким восторгом Александр Григаш начал заниматься случайно
Таким восторгом Александр Григаш начал заниматься случайно
Таким восторгом Александр Григаш начал заниматься случайно
Таким восторгом Александр Григаш начал заниматься случайно

Житель Ужгорода Александр Григаш в свободное время изготавливает из ненужных запчастей различные фигуры.

Последний раз смастерил елку из автомобильных шестерен и свечей, пишет Мукачево.нет

Такая елка может заменить настоящую и не требует украшений.

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Таким увлечением начал заниматься случайно, когда понял, что остаткам после ремонта автомобиля можно дать вторую жизнь с помощью сварочного аппарата.

"Это может быть все что угодно - часы, бокал для пива, подставка для фруктов или просто монстры. На что только хватает фантазии", - говорит мастер.

Почти все фигурки у него заказывают друзья и знакомые.

Оригинальные вещи для дома можно сделать из обычных винных пробок. Их чаще всего делают из древесины. Поэтому пробка - это долговечный и надежный материал.

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