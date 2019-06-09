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воскресенье, 09 июня 2019 09:17

Мощный разряд молнии убил мужчину и его коня на глазах зятя

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Мощный разряд молнии убил мужчину и его коня на глазах зятя
poltava.toРовно: молния убила мужчину и его коня на глазах зятя

В Ровенской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии.

Мужчина работал на поле, когда внезапно началась гроза, говорится в сюжете ТСН.

Он сразу же сел на подводу и отправился домой в деревню. Впереди машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу - погонщик и конь лежали без признаков жизни.

Медики, приехавшие на место, лишь констатировали смерть.

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В селе Качковка Ямпольского района Винницкой страшный ливень насмерть травмировал женщину.

Мать 4-х детей сбил мощный поток воды и болота. Это произошло в поле, когда она пасла корову. Она поскользнулась и упала в овраг.

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Дата
09
июня

Главный герой романа работает в Министерстве Правды

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