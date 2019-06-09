Мощный разряд молнии убил мужчину и его коня на глазах зятя

poltava.toРовно: молния убила мужчину и его коня на глазах зятя

В Ровенской области во время грозы погибли мужчина и его лошадь. Их убил удар молнии.

Мужчина работал на поле, когда внезапно началась гроза, говорится в сюжете ТСН.

Он сразу же сел на подводу и отправился домой в деревню. Впереди машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу - погонщик и конь лежали без признаков жизни.

Медики, приехавшие на место, лишь констатировали смерть.

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