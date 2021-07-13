Морская вода на популярном курорте оказалась опасной

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 306
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 675
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5013
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 387
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 882
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 612
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6093
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4051
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 693
Фото
Все фото
4
4
7
13
6
Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома
Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
В Одессе прошел Мегамарш вышиванок: как это было
В Одессе прошел Мегамарш вышиванок: как это было
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
Видео
Все видео
"Голый" скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем
"Голый" скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Интервью
1/5
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
Просмотров: 36
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 855
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 990
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1476
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1467
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 11:09

Морская вода на популярном курорте оказалась опасной

  Комментировать
Морская вода на популярном курорте оказалась опасной
Морская вода с пляжей в Центральном, Лиманском и Солнечном районах поселка оказалась опасной. Фото: Gazeta.ua

В курортной Затоке Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам.

Отдыхающим не рекомендуют купаться в трех рекреационных зонах, сообщает пресс-служба областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

"Для исследования собрали образцы у побережья Черного моря с 22 пляжей Одессы и области. В общем взяли 139 образцов морской воды, из которых 93 пробы - на санитарно-микробиологические показатели, а 13 - на санитарно-химические", - говорится в сообщении.

Три образца не соответствуют санитарно-микробиологическим нормам. Морская вода с пляжей в Центральном, Лиманском и Солнечном районах поселка оказалась опасной.

Информацию о результатах исследований направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском

В конце прошлого месяца в Одессе почернело море. Аномалию заметили на 195-м причале. Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть, что даже у берега не видно дна. Местные предполагают, что это могло произойти из-за наводнения в Ялте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Морская вода на популярном курорте оказалась опасной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 17406
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 12519
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6660
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5022
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 4851
Одесса
Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома
Юг Украины атакуют божьи коровки. Облепили дома
4
 Просмотров: 1476
"Голый" скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем
"Голый" скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем
 Просмотров: 1260
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок Просмотров: 225
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
4
 Просмотров: 1818
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
38
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Голосов: 601
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть