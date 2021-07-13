Морская вода на популярном курорте оказалась опасной

Морская вода с пляжей в Центральном, Лиманском и Солнечном районах поселка оказалась опасной. Фото: Gazeta.ua

В курортной Затоке Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам.

Отдыхающим не рекомендуют купаться в трех рекреационных зонах, сообщает пресс-служба областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

"Для исследования собрали образцы у побережья Черного моря с 22 пляжей Одессы и области. В общем взяли 139 образцов морской воды, из которых 93 пробы - на санитарно-микробиологические показатели, а 13 - на санитарно-химические", - говорится в сообщении.

Три образца не соответствуют санитарно-микробиологическим нормам. Морская вода с пляжей в Центральном, Лиманском и Солнечном районах поселка оказалась опасной.

Информацию о результатах исследований направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

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В конце прошлого месяца в Одессе почернело море. Аномалию заметили на 195-м причале. Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть, что даже у берега не видно дна. Местные предполагают, что это могло произойти из-за наводнения в Ялте.