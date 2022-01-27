Монах прожил в пустыне 91 год

Святой Павел стал первым христианином, уединившимся в пустыне. Проводил время в посте и молитве. ФОТО: pl.pinterest.com

Сегодня в храмах вспоминают святого Павла Фивейского – первого христианского монаха, ушедшего жить отшельником в пустыню. Постоянно там молился и постился, провел в одиночестве 91 год.

Павел родился в Египте ориентировочно в 227 году. Бежал в пустыню во время гонений на христиан, которые начались в Римской империи. Жил в горах и в пещере у чистого родника. До 43 лет питался плодами пальмы, которая росла рядом. Затем ворон начал приносить ему каждый день хлеб, описывал жизнь монаха христианский писатель Иероним Стридонский в 375-376 годах.

После Павла в этой же пустыне уединился еще один знаменитый отшельник Антоний Великий. Он не знал о существовании другого сподвижника, но однажды ему приснился сон о Павле. На следующий день Антоний пошел его искать.

"Они встретились, когда Павлу было 113 лет. Общались друг с другом в течение одного дня и одной ночи", - описывал жизнь отшельников Иероним.

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Павел уже был мертвым, когда Антоний пришел в следующий раз. Святой похоронил монаха среди пустыни.

На месте, где жил святой, нынче находится Монастырь святого Павла Фивейского.

Вчера христиане вспоминали святую Нину, просветительницу Грузии. Она жила в III-VI вв. Прославилась тем, что пришла проповедовать Евангелие на территорию, которую сейчас занимает Грузия. Тогда там жили язычники. Несмотря на это, Нина не побоялась говорить с ними и убеждала принять христианство. После нескольких чудес, которые случились после молитв святой, люди поверили ей и начали исповедовать христианскую религию.