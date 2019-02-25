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понедельник, 25 февраля 2019 11:48

Молодых врачей заманивают домами и высокой зарплатой

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Молодых врачей заманивают домами и высокой зарплатой
svidok.online Черкасская область: врачей заманивают в села собственным домом и высокой зарплатой

В Черкасской области в Млиевской территориальной общине решили заманить на работу молодых медиков собственным домом и высокой зарплатой в 17 тыс. грн.

Там 6000 был только один врач-пенсионер и несколько медсестер, но через небольшую зарплату специалисты отказывались ехать в деревню. Теперь же местные надеются, что все будет по-другому. Врач Андрей Макаренко приехал в Млиивськои общины из Харькова. Ему предлагали работу за рубежом, но увидев объявление с условиями труда здесь, специалист решил переехать в деревню, пишет 24tv.

В прошлом году после создания Млиевской объединенной территориальной общины в трех селах - Млиеве, Староселье и Буде-Орловская - решили восстанавливать медицинскую отрасль.

За год отремонтировали две амбулатории и два фельдшерско-акушерские пункты, а также закупили оборудование и препараты.

После этого принялись искать врачей. Из необходимых трех пока нашли только одного. Поэтому решили заманить кандидатов. Сначала позаботились о достойную зарплату - приняли местную программу к финансированию. Благодаря ей месячная зарплата составит 17 000 гривен. К тому же, планируют выплатить одноразовую помощь после приезда - около 30 000 гривен.

"Мы подали проект в Министерство регионального развития по покупке автомобиля. Если согласуют, то мы получим автомобиль для семейного врача ", - добавил сельский голова Млиевского ОТГ Василий Микитенко.

В селе врач может выбрать себе любой дом или квартиру, которая продается в деревне. Ее взамен приобретут за деньги общины, а через 12 лет работы здесь - он сможет ее бесплатно приватизировать.

Такая схема сработала - и община недавно нашла второго врача. Поэтому осталось закрыть еще одно вакантное место.

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Такие предложения - не редкость в стране. Практически в каждом регионе молодым медикам предлагают очень выгодные условия работы. Калмыцкая ОТГ на Харьковщине также пообещала приобрести жилье для молодых врачей, а еще - выплатить премию в 50 000 гривен в год.

В Хмельницкой области 23 амбулатории в общинах уже получили новенькие служебные машины. А вот на Львовщине территориальные общины задумались даже о том, чтобы оплачивать студентам-медикам интернатуру, чтобы те ехали к ним на работу.

За последние 3 года после запуска медицинской реформы в Украине на развитие сельской медицины выделили более 5 млрд гривен. Еще более миллиарда выделят в этом году.

Деньги направят на повышение качества первичных услуг и строительство новых современных медицинской амбулаторий. В 2019 году их планируют построить более полутысячи.

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25
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