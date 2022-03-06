Минус подполковник: ВСУ ликвидировали очередного командира оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 1710
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 891
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 2421
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3205
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 360
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 747
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Неделя войны: кто из чиновников переметнулся на сторону оккупантов
Просмотров: 1764
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Каждый день украинцы выигрывают. Цена войны для Путина растет – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 153
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Электроэнергии из России или Белоруссии больше не будет. Это нам на пользу – эксперт
Просмотров: 639
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Трибунал в Гааге для Путина и его круга: как происходит и когда ждать приговора
Просмотров: 252
Фото
Все фото
26
6
5
7
6
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
Ракетный обстрел Винницы: из-под завалов достали шесть человек
Ракетный обстрел Винницы: из-под завалов достали шесть человек
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Обращаются к НАТО и выгоняют захватчиков: как проходят митинги в украинских городах
Ракеты по Виннице выпустили из Приднестровья. Молдова опровергла
Ракеты по Виннице выпустили из Приднестровья. Молдова опровергла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Видео
Все видео
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
"Наша артиллерия бьет без промаха": оккупанты покинули технику и разбежались
"Наша артиллерия бьет без промаха": оккупанты покинули технику и разбежались
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
В городах Украины подписывают обращение с просьбой закрыть воздушное пространство
В городах Украины подписывают обращение с просьбой закрыть воздушное пространство
Российская ракета разгромила многоэтажку в Харькове
Российская ракета разгромила многоэтажку в Харькове
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2682
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 360
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 684
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2574
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6804
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 405
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
воскресенье, 06 марта 2022 22:57

Спецтема: Война России против Украины

Минус подполковник: ВСУ ликвидировали очередного командира оккупантов

  Комментировать
Минус подполковник: ВСУ ликвидировали очередного командира оккупантов
ВСУ ликвидировали Дмитрия Сафронова – очередного командира оккупантов. ФОТО: telegram

Сегодня Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российской армии Дмитрия Сафронова. Он был командиром морской пехоты 61-й отдельной бригады.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сафронов стал одним из тысяч оккупантов, которые были уничтожены в Украине с 24 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Битва за Киев станет ключевым сражением следующих дней – советник министра МВД

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минус подполковник: ВСУ ликвидировали очередного командира оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату 1 Просмотров: 60387
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 33141
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры
В Киев следует особо опасная техника оккупантов - волонтеры Просмотров: 23016
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21234
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 18500
Регионы
Разведка США не верит о десантной операции оккупантов в Одессе - СМИ
Разведка США не верит о десантной операции оккупантов в Одессе - СМИ Просмотров: 1594
ОБСЕ – все: миссия покидает Украину
ОБСЕ – все: миссия покидает Украину Просмотров: 99
Школьники вернутся к учебе – в МОН сказали когда
Школьники вернутся к учебе – в МОН сказали когда Просмотров: 2088
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
 Просмотров: 783
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
26
 Просмотров: 2988
Больше всего комментируют
5
Так гибнут оккупанты - ВСУ показали зрелищное видео
5
Помощник нардепа от ОПЗЖ восемь лет сливал ФСБ информацию об оборонке Украины
1
В окружении Путина раскол: западные санкции повлияли на российскую элиту – СНБО
1
Обвал рубля: в России работники завода устроили масштабную забастовку
1
Кремль угрожает новым наступлением: назвали время и дату
Голосов: 781
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть