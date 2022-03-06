Минус подполковник: ВСУ ликвидировали очередного командира оккупантов

ВСУ ликвидировали Дмитрия Сафронова – очередного командира оккупантов. ФОТО: telegram

Сегодня Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российской армии Дмитрия Сафронова. Он был командиром морской пехоты 61-й отдельной бригады.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сафронов стал одним из тысяч оккупантов, которые были уничтожены в Украине с 24 февраля.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.