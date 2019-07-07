Миллион долларов и вертолет: штурмом взяли кредитный союз, где держали в заложниках работниц

Фото: dumskaya

В переговорах со злоумышленником, который взял в заложники сотрудницу кредитного учреждения, брал участие мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщили источники в полиции, мэр предложил выпустить заложницу в обмен на себя, пишет dumskaya.

Состоялся штурм. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

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В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения. В месте булла введена спецоперация "Гром". Заложниц удерживали в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.