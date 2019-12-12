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четверг, 12 декабря 2019 17:46

Мэрия Днепра может оставить город без интернета
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Горсовет Днепра хочет отобрать оборудование провайдеров и через возможную фирму-прокладку, как в случае с парковками "ПАРКТ СЕРВИС ГРУППЕ", сдавать компаниям их же технику, но уже за отдельную сумму, сообщает Информатор.

Информатор Деньги писал, что в конце ноября правоохранители изловили банду воров, которые торговали краденым оборудованием днепровских провайдеров. Сейчас идут следственные действия и преступникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Казалось бы, что теперь наступит мир и спокойствие: интернет перестанет пропадать, компании перестанут нести убытки и за свой счет покупать краденое. Но, не "так сталося, як гадалося".

Сразу скажем, что проблем с интернетом в домах, где созданы ОСМД, не будет. Там все четко и ответственно – провайдеры платят обществам плату за размещение техники, а те не ставят палки в колеса. В итоге, все довольны.

Но не в случае с домами, где после конкурса на управителей горсовет назначил своих "смотрящих" в декабре 2017 года. Напомним, что управляющей компанией в АНД, Самарском и Индустриальном районах Днепра стало КП "Житлове господарство Самарського району" Днепровского горсовета, а управителем в домах Шевченковского, Соборного, Центрального, Чечеловского и Новокодацкого районов стало КП "Жилсервіс-2" Днепровского горсовета.

Все компании – Киевстар, Фрегат, Фринет, Triolan, Воля, Vega и другие заключили контракты с новыми управителями на то, чтобы размещать оборудование для интернета в домах днепрян. Все было хорошо до декабря 2018 года, когда компании получили одинаковые письма от коммунальных предприятий, в которых те сообщали о разрыве соглашений. Поводом, вроде как, стали изменения в законодательстве, из-за которых оформлять договоры и получать техусловия компании должны заново. Это Закон Украины "Про телекомунікації" и Закон Украины "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

Никакие письма о том, что договорные отношения существуют с начала 2000-х годов и в Днепре сформировался рынок, приносящий прибыль управителям от одного провайдера в месяц до 300 тыс. грн только за размещение в многоэтажках оборудования, действия не возымели.

С начала 2019 года город перестал получать деньги от поставщиков интернета в связи с отсутствием договорных отношений, которые были разорваны в одностороннем порядке. С этого времени и по сегодняшний день компании обмениваются письмами с управителями, и это похоже на эпистолярную безответную любовь. Компании пишут и просят оформить им техусловия, высылают пакет документов, перечень которых обусловлен законодательством, а управитель отвечает, что нужна лицензия, или код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины – авт.) которые компании и не должны предоставлять. Когда присылают эти документы, оказывается, что нужна новая справка. И так по кругу ходят письма, а договоры так и не заключены. Но пока идет переписка, в горсовете появляются интересные решения.

Решения горсовета Днепра

В 2017 году горсовет принял решение 42/23 о порядке ведения учета бесхозных технических сетей и сооружений.

 

В решении нет ни слова об оборудовании для интернета. Но в январе этого года все изменилось. В документ внесли изменения и там появился термин "распределительные сети", "телекоммуникационное оборудование", кабели, проводка и другое оборудование.

 

Не теряя темпа, в июле 2019 года в газете "Наше місто" появилось объявление от двух управителей о том, что в городе были найдены бесхозные метры кабеля и тысячи распределительных коробок. Якобы, это удалось установить после инвентаризации.

 

В конце ноября на сессии было принято решение о необходимости оценить стоимость "бесхозных" распределительных сетей. На следующий день после этого решения появилась и новая методика расчета арендной платы уже коммунального имущества. То есть того, которое провайдеры сейчас считают своим?

 
 

По новой формуле расчетов, если кабель и коробки примет на внебаланс коммунальное предприятие, то арендная плата от провайдеров будет засчитываться в размере 100% на счет спецфонда этих организаций. То есть за пользование своим же имуществом провайдеры должны будут платить, кроме всех остальных платежей. Что интересно: ответственным исполнителем по решениям горсовета определен заместитель мэра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета Михаил Лысенко. Напомним, что этот чиновник ходит в суд по делу о возможном хищении бюджетных средств при ремонте Нового моста.

Но днепровские провайдеры в один голос заявляют, что это их оборудование, а не бесхозное. Они готовы заключать договоры и платить управителям необходимую стоимость. Сейчас рынок доступа к интернету идет наравне с привычной нам коммуналкой – водой, газом и электричеством.

Мы не зря упомянули в начале статьи компанию "Паркт Сервис Группе", которой уходят все средства, собранные на паркоместах Днепра. Смеем предположить, что в дальнейшем, с коммуникациями провайдеров будет реализована та же схема, как и с парковками. Сети, которые находятся на балансе коммунальных предприятий, будут переданы в управление очередному "крупному европейскому инвестору", который будет оплачивать их аренду на счета КП, а сам заключит с провайдерами договоры на обслуживание их же сетей. Жителям города не нужно напоминать, что подобная схема сделала парковки Днепра самыми дорогими в Украине. Теперь в Днепре будет самый дорогой в Украине интернет. Если будет, конечно.

Автор: Татьяна Чумакова
znaj.ua
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