Мэр пригрозил распустить горсовет

Мэр Полтавы Александр Мамай готов распустить горсовет. Фото Денис Скрыль

Городской голова Полтавы Александр Мамай сообщил о возможных перевыборах депутатов горсовета.

"20 июля проведем очередную сессию. Официально заявили фракции СДП, БПП и "Самопомощь", что на заседание не придут. Если не будет кворума, то и сессии не будет. Но если три сессии не состоится, то имею полное право распустить раду. Скорее всего так и будет", - пояснил Мамай.

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После развала большинства в горсовете продолжается политическая борьба.

"Хочу глобальную большинство в горсовете. Провожу переговоры со всеми политическими силами. Удивляет, что полгода назад Мамай, Матковский и Шевченко для оппозиции были крысами, а теперь - только Мамай и Деркач. Совместно должны проводить сессию, ведь на повестке дня - серьезные вопросы жизни города. Работа первого заместителя Михаила Шевченко меня не устраивала, поэтому и поддержал его увольнения. Если суд восстановит в должности, то на сессии снова его уволим".

День молодежи в Полтаве отпраздновали за 940 тысяч 674 гривны 49 копеек. Только на салют потратили 100 тыс. грн. На пиар городских властей в местных СМИ из бюджета ушло 7 тысяч 500 гривен, средства получили два телеканала – "Город" и "ИРТ-Полтава".