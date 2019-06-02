Медведям нашли новый дом с бассейном

В винницком зоопарке переселили медведей. Фото: naparise.com

В Подольском зоопарке, находящемся на территории Винницы, продолжаются масштабные изменения.

Так, в заведении пополнение - появилась зебра-девочка подвида Гранта. Зовут ее – Тирой, пишет naparise.com.

Будет жить она в открытом просторном вольере. А будет зимовать в новом зимовнике, который зоопарк сейчас достраивает собственными силами.

Сейчас для Тиры ищут мальчика, ведь она уже взрослая.

А медведей расселили по новым квартирам. Бурых - переселили в новый современный вольер с бассейном и водопадом рядом с новым вольером, к которому они переехали год назад. Сейчас в их уже обжитое жилье переселили гималайских медведей.

"Здесь медведи будут находиться постоянно, - говорит директор зоопарка Евгений Ткачик. - Такое расположение животных планировалось с самого начала. Первая очередь немного меньше второй. Поскольку бурые медведи чуть больше по размерам, им нужна большая территория. А гималайским медведям подходят оба вольеры. Они оба отвечают всем нормам, с большим запасом, и ничем не отличаются друг от друга. В новом вольере также есть бассейн, фильтровальная станция, кормушки, берлоги, зал для приема пищи, подвижная стена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Животных зоопарка начали переселять в стеклянные вольеры

Показали фото редкой зебры-альбиноса. Зебра была среди других представителей своего вида, которые не воспринимали ее как чужака. Сначала фотограф решил, что животное такое серое, потому что покрыто пылью. Но продолжил наблюдение, и понял, что это ее настоящий цвет.