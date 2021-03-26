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пятница, 26 марта 2021 14:39

Медицинские учреждения Винницкой области получили кислородные концентраторы от Порошенко

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Гайсинская и Крыжопольская районные больницы в Винницкой области получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко. По словам главного врача Гайсинской центральной районной больницы Игоря Кохана, оборудование сразу передают в инфекционное отделение, в котором лечатся пациенты с подтвержденным диагнозом и требуют кислородную терапию.

"Ситуация напряженная в учреждении: практически 95-98% коек, выделенных под ковид, загружены пациентами. Из 140 коек почти 100 занимают пациенты с подтвержденным диагнозом. Более 30 - с подозрением на ковид, ожидаем результатов анализов. Очень много больных сегодня нуждаются в кислородной терапии - более 40 человек. Поэтому хочу поблагодарить Фонд Порошенко за такую ​​помощь, весомую и существенную, которая непосредственно сейчас будет использована нашими пациентами", - сказал врач.

Депутат Гайсинского городского совета Наталья Тарасюк потеряла мужа, а теперь продолжает помогать людям, болеющим коронавирусом.

"С начала пандемии заболела вся моя семья: первый - свекор, потом муж, я, дети и внук. Так сложилось, что мой муж за 20 дней скончался в больнице от коронавируса. Ему было 49 лет. Власть ничего не сделала, чтобы помочь спасти ему жизнь, не обеспечила кислородом. Сегодня я очень благодарна за кислородные концентраторы, которые будут обеспечивать тяжелобольных кислородом. Это поможет им сохранить жизнь", - сказала Наталья Гайсинская.

  Фонд Порошенко направил кислородные концентраторы в Винницкую область
Фонд Порошенко направил кислородные концентраторы в Винницкую область

Доставил концентраторы в Гайсин вместе с активистами депутат Винницкого областного совета Андрей Гижко.

"Прошел год, как в Украине был внедрен первый карантин. И мы имеем, к сожалению, печальный итог на Виннитчине: за год в области заболело более 52 тысяч жителей, почти тысяча, к сожалению, уже умерли. Врачи области благодаря Фонду Порошенко получили 12 тысяч защитных костюмов, педагоги смогли летом прошлого года пройти ИФА тестирования. Мы можем говорить о сотнях спасенных человеческих жизней, когда речь идет о современном цифровой ренгенапарате, об отремонтированых аппаратах искусственной вентиляции легких. А сегодня мы передаем кислородные концентраторы в Гайсинскую и Крыжопольскую районные больницы", - сказал Андрей Гижко.

"В нашей районной больнице ситуация аналогичная, как и по всей Винницкой области - критическое обеспечения кислородом. Мы уверены в том, что полученные концентраторы сохранят не одну жизнь", - прокомментировал депутат Гайсинского городского совета Анатолий Шульга.

Помощь от Фонда для Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения получил ее директор Тарас Кубала. Он рассказал, что сейчас в заведении находится 60 больных с пневмониями, из них 40 - с подтвержденным ковидом.

  Фонд Порошенко направил кислородные концентраторы в Винницкую область
Фонд Порошенко направил кислородные концентраторы в Винницкую область

"Ситуация с поставками кислорода у нас напряженная, в сутки уходит около тридцати кислородных баллонов. Ранее Фонд неоднократно оказывал помощь медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами", - отметил врач.

Крижопольчанка Анна Шевчук переболела коронавирусом и знает, насколько трудно работать врачам без необходимого оборудования.

"Мне пришлось в течение всего лечения использовать кислородную маску, поэтому я понимаю важность концентраторов. Я понимаю важность и защитных костюмов, и масок, и медицинского оборудования. С начала пандемии я видела, как семья Порошенко помогала всем больницам Украины", - отметила Шевчук.

Жена пациента, который нуждается в кислородной терапии, Нина Имбер выразила надежду, что новые кислородные концентраторы для Крыжопольской больницы помогут вылечиться ее мужу.

"Мы надеемся, что муж вылечится. Большое спасибо от меня и моих односельчан", - сказала Имбер.

"Ситуация действительно критическая, больных очень много. Не хватает ни кислорода, ни концентраторов. Руководство больницы неоднократно обращалось ко всем благотворителям о помощи. И именно Фонд Порошенко всегда помогал и помогает", - подытожила депутат Крыжопольского поселкового совета Светлана Рыбак.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.

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