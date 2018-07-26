Мать заказала убийство сына за 10 тыс. грн

На Виннитчине мать заказала киллерам сына. Фото 112.ua

На Винниччине обвинительный акт направили в суд в отношении заказчицы и двух исполнителей убийства. Мать из-за неоднократные ссоры заказала убийство родного сына.

Вознаграждение за это убийство составило 10 тыс. грн.

"В феврале убийцы выполнили дело. Заказчика и исполнителей задержала полиция. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение", - сообщил Андрей Лысенко, спикер Генпрокуратуры.

В селе Черепашинцы Калиновского района Винницкой области 77-летняя женщина после ссоры за собственность дома заказала сына двум соседям. Те напали с палкой и топором. Избили по голове и оставили умирать. Погибшего в селе очень уважали, ведь служил в Афганистане, был дважды женат и имел детей.

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В Ривном нашелся свидетель, который видел, как на парковке возле собственного авто убили 42-летнего мужчину. По его информации, киллер подскочил к своей жертве и несколько раз выстрелил в грудь. Прохожий попытался догнать убийцу, но тот запрыгнул в машину. По некоторым данным, это был Opel зеленого цвета. За рулем сидел его сообщник. Они исчезли в неизвестном направлении.