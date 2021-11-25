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четверг, 25 ноября 2021 20:28

Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
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Фото: t.me/police_kh_region

В Харькове на Окружной произошло масштабное ДТП: столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

В момент аварии в такси, которое раздавила фура со щебнем, находились три человека, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Окончательное количество погибших сейчас устанавливают.

"ДТП с фурой, автомобилем такси и грузовиком, который перевозил продукты АТБ, произошла сегодня вечером в районе ресторана "Роза ветров" у выезда из 602-го микрорайона. Фура, перевозившая щебень, перевернулась и буквально раздавила легковушку службы такси", - сообщают очевидцы.

На месте работают спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели пытаются поднять авто и достать тела таксиста и бабушки с ребенком, которых он вез.

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Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров.

Автобус следовал из Луганской области в Киев.

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