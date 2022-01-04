Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий

Инцидент произошел 3 января. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

В Одессе водитель маршрутки № 242 отказал в льготном проезде ветерану АТО.

Маршрутчик назвал "малообеспеченным" мужчину, который предоставил удостоверение участника боевых действий. Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram.

"Льготы дают многодетным. И если вам дали, значит, вас приравнивают к малообеспеченным", - сказал он.

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Инцидент произошел в понедельник, 3 января. Ветеран АТО в конце концов заплатил за проезд, поскольку водитель не прекращал говорить, что якобы только малообеспеченные имеют право предоставлять такие документы.

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В Черноморске Одесской области водитель маршрутки № 25 нахамил бойцу АТО, когда тот хотел воспользоваться своим правом льготного проезда. Вскоре местные активисты разыскали водителя-нарушителя закона и облили его зеленкой.