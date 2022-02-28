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понедельник, 28 февраля 2022 13:06

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Мам, я в плену. Я агрессор" - дежурных пойманных кафиров записали на видео

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&quot;Мам, я в плену. Я агрессор&quot; - дежурных пойманных кафиров записали на видео
Пленный оккупант признался, что в плену к нему относятся лучше, чем среди своих. ФОТО: скриншот

Служба безопасности Украины обнародовала видео с допросом новых пленных российских солдат.

Одному из них разрешили позвонить матери.

"Мам, я в плену. Ко мне относятся хорошо, не переживай. Нам говорили, что идем как миротворцы в ДНР и ЛНР. А по факту развязалась война. Здесь города жестко бомбят. Распространяй информацию об этом, если можешь. Я пришел сюда как агрессор", - заявил один из пленных.

Другой представился рядовым Антоном Петруком.

"Мы были на учениях. Потом нас отправили на границу с Украиной, и дальше мы внезапно ее перешли. Выбора не было. Потому что обвинили бы в измене отечеству и неисполнении приказа. Это 15-25 лет тюрьмы у нас. Почти вся жизнь", – рассказал Петрук.

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Он добавил, что в плену к нему относятся хорошо.

"Лучше, чем свои", - сказал оккупант.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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